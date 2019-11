Narcis Răducan a demisionat, astăzi, din funcția de director sportiv al FCSB. „A fost o experiență specială, în perspectiva obținerii doctoratului, în managementul sportiv. Mulțumesc tuturor!”, a scris Narcis, pe Facebook.

A fost o experienta speciala, in perspectiva obtinerii doctoratului, in managementul sportiv. Multumesc tuturor! ❤💙 Publicată de Narcis Raducan pe Marţi, 5 noiembrie 2019

Narcis Răducan a sosit la vicecampioana Ligii 1 la jumătatea lunii august, pentru a-l înlocui pe Mihai Stoica. Se pare că relația sa cu Gigi Becali nu a fost cea mai bună, deoarece oficialul nu a fost invitat nici măcar la nunta fiicei latifundiarului din Pipera.

„Am avut o discuție cu domnul Becali și am simțit că e mai bine să fac un pas în spate. Dacă nu mai e nevoie de mine ce rost are să stau? Mi-a reproșat anumite chestii puerile. De exemplu, de ce nu m-am luat de arbitri la meciul cu Chindia Târgoviște, de ce am spus că în Champions League nu se dădea penalty la Tănase și că de ce am spus că CSA Steaua va avea mai mulți fani dacă va ajunge în Liga 1. Sunt motive puerile și e inutil să le comentez!

Îi mulțumesc pentru această perioadă atât dânsului, cât și celor de la echipă. Mă bucur că am pus umărul alături de colegii din staff și de jucători să ducem Steaua în fruntea clasamentului. Noi am luat-o din subsolul clasamentului și-am dus-o din nou play-off. A fost o experiență specială pentru mine! Le urez baftă celor de acolo, viața merge înainte”, a spus fostul director sportiv al FCSB, pentru GSP.ro.

Te-ar putea interesa și: