Italia era „un loc de evitat cu orice preţ”, un „epicentru de coşmar”. Astăzi este „un model de cum se combate virusul, chiar dacă imperfect”, scrie prestigiosul cotidian.

Potrivit articolului „How Italy turned around its Coronavirus Calamity”, sub semnătura lui Jason Horowitz, Italia a fost şi este în măsură să dea „lecţii restului lumii, vecinilor săi şi chiar Statelor Unite”.

Italia este mult mai bine decât SUA şi restul Europei

Jurnalistul aminteşte cuvintele lui Trump din 17 martie, când Italia se afla deja în urgenţa coronavirusului: „Priviţi ce se întâmplă în Italia. N-am dori să fim în locul lor”. Ei, bine, astăzi situaţia s-a schimbat: în Italia situaţia s-a redresat: chiar dacă mai înfruntă unele probleme şi reîntoacerea la normalitate, ştiind că virusul este încă activ, unele măsuri de prevenţie trebuie încă menţinute.

Iar Statele Unite se confruntă cu o criză pe care niciun stat n-a avut-o: 4,5 milioane de contagieri, dintre care doar în iulie au fost 2 milioane. Cifră aproape dublă faţă de iunie. Şi nu numai: Italia se distinge şi pe propriul continent. NYT scrie: „Statele europene care odată priveau cu groază Italia, se confruntă acum cu noi focare. Unele impun din nou restricţii şi evaluează luarea de măsuri dure”.

Carantină şi măsuri preventive

„După un început nesigur, Italia a consolidat sau cel puţin a menţinut măsurile extrem de dure la nivel naţional, prin intermediul unei combinaţii de supraveghere şi experienţă medicală dobândite dureros”, se mai citeşte în cotidianul american. O reţetă care chiar dacă imprefectă, s-a dovedt cea mai bună dintre cele experimentate până acum.