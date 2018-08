NEWS ALERT. Lovitură pentru Becali de la CSA Steaua. A fost executat silit pentru o sumă uriașă

Procesele pe care Gigi Becali le pierde pe bandă rulantă îl cam secătuiesc de bani. Majoritatea sunt , cum altfel, pentru calomnie. Și asta pentru că nu știe să-și țină gura atunci când trebuie. Dar, iată, că vorbele îl costă scump pe patronul FCSB.





Ultimul proces pe care l-a pierdut are legătură cu colonelul Florin Talpan, juristul echipei CSA Steaua, cel care, practic, l-a ”deposedat” de marca Steaua. Acesta a primit câștig de cauză în instanță după ce l-a dat în judecată pe latifundiarul din Pipera și i-a cerut 30.000 de euro pentru că l-ar fi insultat.

Conflcitul a început în urmă cu trei ani, atunci când Becali l-a jignit pe Talpan. „Cu Talpan negociez eu? Pe Talpan îl iau și îl duc la oi! Habar nu are de nicio lege, nu știe de capul lui nimic. Știi ce a spus Boroi despre acest jurist? A spus: «Ăsta e nebun, ne-a băgat într-o încurcătură», i-a zis lui Vali Argăseală”.

Și nu s-a oprit aici! A continuat să-l atace pe jurist: „Băi, nenorociților, lăsați țara să respire, comuniștilor, oameni de nimic! De ce să cheltuiți bani de la bugetul țării? Ei vor să mă distrugă. Diavolul din ei vrea să mă distrugă. Dar eu o să îi biruiesc pe toți. Cu cine să discut? Cu Talpan? Nu vrea nimeni să vorbească, doar să distrugă și să dea bani de la buget. Nu-mi pasă de CSA Steaua. Echipa lui Lăcătuș se va desființa. Nu va promova”.

Cu toate acestea, în urmă cu câteva luni, Gigi Becali susținea că s-ar fi produs o împăcare între el și Florin Talpan. Juristul CSA a dezmințit însă o asemenea posibilitate, potrivit cancan.ro

”Ce relaţie să am eu cu Gigi Becali? Cum să mă împac eu cu un asemenea om? Păi voi credeţi că eu am uitat cum m-a înjurat, jignit şi ameninţat? Credeţi că am uitat cum râdea de mine pe la televizor şi ce înjurături îmi trăgea? Nu uit toată viaţa mea că acest om m-a jignit în ultimul hal. Eu am procesele mele cu cei de la FCSB de dus şi vă sigur că o să le câştig pentru Steaua. În rest, chiar nu mai doresc să comentez absolut nimic despre Gigi Becali. Nu mă interesează acest om”, a declarat Talpan cu o lună înainte de a se pronunța sentința în procesul pe care i l-a deschis latifundiarului din Pipera… și pe care l-a câștigat!

”Admite cererea de încuviințare a executării silite forumlată de petentul B.E.J.A Drăgănescu, Ionescu și Crafcenco, privind pe creditorul Talpan Florin Costel și pe debitorul Becali George.

Încuviințează executarea silită, în oricare dintre formele ei prevăzute de lege, în conformitate cu dispozițiile din titlul executoriu reprezentat de Decizia civilă nr. 271 A pronunțată la data de 19.03.2018 de Curtea de Apel București în dosarul nr. 13134/3/2016 (1774/2017), pentru recuperarea creanțelor prevăzute în titlul executoriu, la care se adaugă cheltuielile de executare. Fără cale de atac”, se arată în decizia instanței, care prevede plata celor 30.000 de euro către Talpan.

