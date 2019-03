NEVERSEA. Vești de ultim moment despre festival. Un nume greu va urca pe scenă. Nimeni nu se aștepta

NEVERSEA 2019. În doar câteva luni va începe o nouă ediție a unuia dintre cele mai apreciate festivaluri din România. Acesta se va desfășura pe perioada 4-7 iulie, iar pe scenele amplasate pe plaja NEVERSEA vor urca o serie dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. Au apărut nume noi pe lista celor ce vor concerta pe scena festivalului.





Mai sunt aproape 4 luni până când va începe cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plajă din România. Este vorba despre NEVERSEA. În perioada 4-7 iulie, pe cele 7 scene amplasate pe plaja NEVERSEA vor urca o serie dintre cei mai buni artiști ai momentului.

După ce și-au anunțat prezența G-Eazy, Jessie J, Steve Aoki, Afrojack, Lost Frequencies, lista este completată astăzi de nume noi precum: Alesso, Bassjackers, DJ Snake, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Boris Brejcha, Dubfire, Agents of Time, A Skillz, Deliquent Habbits, Dub Fx și mulți alții.

DJ SNAKE este un DJ de origine franceză care a colaborat cu Diplo și MO la piesa „Lean on” a celor de la Major Lazer. Artistul este și producător și a fost nominalizat la premiile Grammy cu albumul „Born this way” produs pentru Lady Gaga. Acesta a mai câștigat premii pentru piesa „Turn down for what” și a avut numeroase colaborări cu artiști internaționali precum Justin Bieber, Selena Gomez și Cardi B, informează Monitorul de Cluj.

Acesta a colaborat cu Major Lazer la piesa „Lean On”, aceasta depășind 2,5 miliarde de vizualizări, iar cea mai nouă piesă a artistului, „Taki Taki”, numără deja peste 1,1 miliarde de vizualizări.

