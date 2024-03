Social Netflix şi HBO, în pericol. Un competitor cu abonament mai ieftin a venit în România







Netflix şi HBO, în pericol. Un competitor le-ar putea fura clienții

Un nou competitor a intrat pe piața de streaming din România cu un abonament mai ieftin. Este vorba despre Megogo, o platformă de streaming ce oferă televiziune online și catalog la cerere (video-on-demand).

Platforma îşi face intrarea în forță pe piața rețelelor de streaming din România. Înființată în 2011, Megogo funcționează deja în 15 țări din Europa de Est, Asia Centrală și Caucazul de Sud. Iar acum va intra și pe piața din România, iar ofertele nu sunt de neglijat.

Megogo are un abonamet de 14,99 de lei pe lună în România

Netflix şi HBO ar trebui să fie îngrijorate. În România, Megogo va oferi un singur plan tarifar, numit Optim TV, la prețul de 14,99 de lei pe lună. Acest plan include peste 100 de programe TV și o listă de filme, devenind astfel cea mai ieftină platformă de streaming din țară, sub prețurile practicate de Netflix, HBO sau SkyShowtime.

Megogo oferă și opțiunea „catch-up”, care permite înregistrarea emisiunilor pentru a fi urmărite ulterior. Catalogul VOD al Megogo cuprinde deja peste 1.000 de filme și desene animate de la studiouri de top.

Mesajul transmis de Megogo

Acestea sunt: Warner Bros, Disney, Pixar, DC, Marvel, 20th Century Fox, Paramount și altele. Printre titlurile disponibile se numără atât noutăți precum „Aquaman and the Lost Kingdom”. „Mission: Impossible – Dead Reckoning”. Dar și filme clasice precum „Home Alone”, „The Lord of the Rings: The Return of the King” sau seria „Harry Potter”. Sunt filme pe care le au si platformele Netflix şi HBO, dar abonamentul este mult mai mare.

„Prezentăm MEGOGO în România. Suntem un serviciu media internațional specializat în cele mai bune filme, seriale, desene animate, evenimente sportive și programe TV! Abonează-te la pagina noastră pentru a fi la curent cu știrile despre filme, curiozități interesante și recomandări!”, se arată în anunțul platformei.