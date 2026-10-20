Netflix pregătește o serie de filme de Crăciun pentru finalul anului 2026. Noile producții aduc povești despre familie, iubire, credință și magia sărbătorilor de iarnă. Printre titlurile anunțate se numără un film cu Dennis Quaid și Milo Ventimiglia, o comedie romantică suedeză și o poveste despre o tânără care retrăiește aceeași perioadă a Crăciunului.

Lansările vor avea loc aproape în fiecare săptămână din noiembrie, iar programul continuă în decembrie cu filme și emisiuni speciale pentru întreaga familie.

Filmul „A Dog’s Perfect Christmas” deschide seria producțiilor de sărbători. Din distribuție fac parte Dennis Quaid, Milo Ventimiglia, Mary Steenburgen și Thomas Haden Church, care asigură vocea câinelui Winstead.

Povestea urmărește o familie care încearcă să depășească o perioadă dificilă. După moartea soției sale, bunicul Sander Goss devine tot mai morocănos și intră frecvent în conflict cu nepoata sa adolescentă, Ello.

Situația se complică atunci când mama fetei se îmbolnăvește grav și este plasată în comă indusă. Sosirea unui cățel corgi pe nume Ruby ar putea să îi apropie din nou pe membrii familiei.

Filmul este inspirat de romanul publicat în 2020 de W. Bruce Cameron, autorul cunoscut pentru „A Dog’s Purpose”. Regia este semnată de Cathryn Michon, care a scris scenariul împreună cu Cameron.

„Tyler Perry’s The Gospel of Christmas” pune muzica și credința în centrul poveștii.

Filmul îl urmărește pe Isaac, un pastor aflat în dificultate, care moștenește biserica familiei sale dintr-un cartier afectat de probleme sociale din New York. În perioada sărbătorilor, acesta trebuie să își înfrunte îndoielile, tentațiile și un adversar periculos pentru a-și salva biserica, familia și comunitatea.

Rolul principal este interpretat de Durrell „Tank” Babbs, iar Fantasia Barrino Taylor o joacă pe soția sa, Rebecca.

Producția reunește numeroși artiști de gospel și R&B, printre care Yolanda Adams, Fred Hammond, Shirley Caesar, CeCe Winans și The Clark Sisters. Kirk Franklin participă la proiect în calitate de producător muzical.

Comedia romantică suedeză „The Christmas Switch” prezintă povestea a două surori gemene cu personalități foarte diferite. Mathilda și Freddie Stjärne, interpretate de Felice Jankell și Happy Jankell, sunt nevoite să își schimbe viețile cu câteva săptămâni înainte de Crăciun.

Ieșite din rutina obișnuită, cele două încep să își privească altfel alegerile și ajung să descopere posibilități neașteptate în dragoste.

Filmul este inspirat de audiobookul „Christmas in St. Anna”, semnat de Eleonor Sager. Producția marchează debutul lui Adam Pålsson în regia unui lungmetraj.

„Guarding Stars” – 18 noiembrie 2026

„Guarding Stars” este o comedie romantică inspirată de romanul „The Bodyguard”, publicat de Katherine Center în 2022. Din distribuție fac parte Leighton Meester, Jared Padalecki și Andie MacDowell.

Povestea o urmărește pe Hannah Brooks, o agentă de protecție care primește misiunea de a-l păzi pe Jack Stapleton, unul dintre cei mai cunoscuți actori de filme de acțiune de la Hollywood. Acesta este amenințat de un urmăritor și se retrage la ferma familiei sale pentru sărbători.

Pentru ca mama sa, care este bolnavă, să nu afle despre pericolul în care se află, Jack îi cere Hannei să se prezinte drept iubita lui. Relația prefăcută se transformă treptat într-o poveste de dragoste, iar cei doi ajung să descopere secrete neașteptate.

Spre deosebire de roman, acțiunea filmului se desfășoară de Crăciun, iar povestea este mutată din Texas într-o fermă din Montana. Regia este semnată de Elizabeth Allen Rosenbaum, cunoscută pentru filmul „Purple Hearts”.

Filmul „In a Holidaze” aduce o poveste despre alegeri, iubire și a doua șansă. Producția este adaptată după romanul cu același nume, publicat în 2020 de Christina Lauren, pseudonimul folosit de autoarele Christina Hobbs și Lauren Billings.

Maddie Ziegler o interpretează pe Maelyn „Mae” Jones, o tânără care locuiește cu părinții și nu este mulțumită de viața sa. După o greșeală sentimentală majoră, făcută în timpul unui Crăciun care ar putea fi ultimul petrecut de familie într-o cabană din Utah, Mae își dorește să afle ce ar putea să o facă fericită.

În mod neașteptat, ea se trezește din nou în avionul care o duce spre începutul vacanței și ajunge să retrăiască aceeași perioadă. Pentru a ieși din această buclă temporală, tânăra trebuie să înțeleagă ce își dorește cu adevărat.

Din distribuție mai fac parte Graham Phillips, Elias Kacavas, Rob Lowe și Patton Oswalt. Regia este semnată de Tiffany Paulsen, care a lucrat și la comedia romantică „Holidate”.

„Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers Holiday” – 9 decembrie 2026, în SUA

Cei mici vor putea urmări și „Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers Holiday”, o competiție specială inspirată de universul serialului „Gabby’s Dollhouse”.

Emisiunea îi aduce în prim-plan pe tineri pasionați de cofetărie și creații manuale, care formează echipe și participă la provocări tematice. Aceștia trebuie să realizeze deserturi și obiecte creative inspirate de lumea personajelor din Casa de Păpuși.

Printre invitații anunțați se numără Aidy Bryant, Melissa Villaseñor și Justin Willman. Deocamdată, Netflix a confirmat lansarea pentru Statele Unite.

Pe lângă producțiile originale, platforma de streaming pregătește și câteva filme de sărbători lansate anterior.

„The Best Christmas Pageant Ever” (2024) – o comedie de familie despre copiii turbulenți ai familiei Herdman, care preiau organizarea spectacolului anual de Crăciun al unei comunități.

„Christmas with the Coopers” (2015) – o comedie despre patru generații ale aceleiași familii, reunite pentru un Ajun de Crăciun plin de situații neașteptate.

„Mistletoe Murders” – primele două sezoane ale serialului polițist cu atmosferă de sărbători, în care proprietara unui magazin de Crăciun ajunge implicată în anchete de crimă.

„The Great British Baking Show: Holidays” – ediții speciale ale competiției culinare britanice, cu provocări inspirate de sărbători.