Netflix. Topul filmelor din luna noiembrie

În fiecare lună, platforma Netflix aduce noutăți pe lista utilizatorilor săi, fie că este vorba de filme, seriale sau documentare. Netflix aduce în atenția abonaților mai multe producții captivante, iar printre cele mai așteptate, se numără prima parte a ultimului sezon The Crown și Squid Game.

Noile titluri care vor apărea în noiembrie 2023

Lista noilor producții Netflix din luna noiembrie poate începe cu The Killer, cel mai nou film de la David Fincher. Acesta este un thriller de acțiune neo-noir, după un scenariu de Andrew Kevin Walker. De asemenea apare All The Light We Cannot See, o serie limitată, bazată pe romanul omonim distins cu premiul Pulitzer, cu Mark Ruffalo, Hugh Laurie și Louis Hofmann în distribuție.

Iubitorii de seriale primesc o veste după, serialul The Crown difuzând sezonul 6 Partea 1. Episodul prezintă relația care înflorește între Prințesa Diana și Dodi Fayed, înainte de călătoria fatidică cu mașina care a adus consecințe devastatoare.

Tot în categoria serialelor, reîncepe și Squid Game: The Challenge. Show-ul care a captivat întreaga lume urmărește fenomenul global care prinde viață cu jocuri inspirate din serial. Rustin, un film inspirat de arhitectul din spatele marșului istoric organizat la Washington în 1963, Bayard Rustin. Apare și Leo, o comedie în care Adam Sandler dă voce unei șopârle care plănuiește să evadeze din terariu.

În plus, cele 5 sezoane din Six Feet Under, dar și filmele Catch Me If You Can, Coach Carter și Fences vin pe platformă

Chiar de astăzi intră pe platforma de streaming filmul Wingwomen. Carole și Alex sunt cele mai bune prietene și, totodată, doi hoți profesioniști.

Sezonul 6 din „The Crown ” va fi împărțit în două părți. Prima parte se va lansa pe Netflix pe 16 noiembrie 2023, iar cea de-a doua, pe 14 decembrie 2023.

Al șaselea sezon prezintă evenimentele între 1997 și 2005, precum acțiunile premierului Tony Blair, moartea Prințesei de Wales, relația timpurie dintre Prințul William și Kate Middleton și nunta Prințului Charles și Camilla Parker Bowles.

Pe data de 1 noiembrie, Netflix lansează serialul documentar „Misterele Credinței”. Mai multe comori sacre sunt ținute sub cheie și bine păzite, deoarece se presupune că dețin puteri miraculoase. Producția prezintă istoria și misterul acestor relicve catolice.

„Robbie Williams” este un documentar bazat pe parcursul celebrului artist, în lumea muzicii. După 25 de ani de carieră, Robbie Williams povestește în detaliu despre începuturile celebrității și nu numai. Producția va fi lansată pe 8 noiembrie.

Filme care vor apărea pe Netflix

Părtașele (1 noiembrie)

Nuovo Olimpo (1 noiembrie)

Locked In (1 noiembrie)

Sezonul uraganelor (1 noiembrie)

NYAD – Insubmersibil (3 noiembrie)

Vacaciones de verano (3 noiembrie)

The Killer (10 noiembrie)

Cupa Netflix: Swing to Survive – The Netflix Cup (14 noiembrie)

Cel mai bun. Crăciun. Ever! – Bună ziua spirit de Crăciun! (16 noiembrie)

În dragoste și apă adâncă (16 noiembrie)

Regii din Queenstown (17 noiembrie)

All-Time High – Nouveaux riches (17 noiembrie)

Rustin – Bayard Rustin (17 noiembrie)

Believer 2 (17 noiembrie)

Jurnale de crimă: The Celebrity Stylist (22 noiembrie)

Ultimul apel pentru Istanbul (24 noiembrie)

DOI BOY – DOI BOY (24 noiembrie)

Jocuri de nuntă – Nunta întârziată (24 noiembrie)

Nu mă aștept ca cineva să mă creadă (24 noiembrie)

Schimb de familie (30 noiembrie)

Zile grele (30 noiembrie)

Elena Knows – Convingerea intimă a Elenei (30 noiembrie)

Seriale care vor apărea pe Netflix

Cigarette Girl (2 noiembrie)

All the Light We Cannot See – Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir (2 noiembrie)

Ferry: The Series – Le Mauvais Camp: La série (3 noiembrie)

The Tailor: Sezonul 3 (3 noiembrie)

Selling Sunset: Sezonul 7 (3 noiembrie)

Daily Dose of Sunshine (3 noiembrie)

În acest moment (10 noiembrie)

Codul penal – Le Code du crime (14 noiembrie)

Suburræterna (14 noiembrie)

Feedback (15 noiembrie)

The Crown: Sezonul 6 Partea 1 – The Crown: Sezonul 6 Partea 1 (16 noiembrie)

Sagrada Familia: Sezonul 2 – On the Altar of the Family: Season 2 (17 noiembrie)

Squid Game: The Challenge (22 noiembrie)

Înlocuirea lui Chef Chico

O familie aproape normală (24 noiembrie)

Demonul meu (24 noiembrie)

Comedy Royale (28 noiembrie)

Dragoste ca o K-Drama (28 noiembrie)

Obliterated – Fully Loaded (30 noiembrie)

Virgin River: Season 5 Part 2 – Virgin River: Saison 5 Partie 2 (30 noiembrie)

The Railway Men – The Railway Men: Heroes of Bhopal (în limba engleză)

Documentare care vor apărea pe Netflix

Till Murder Do Us Part: Soering vs. Haysom – Till Murder Do Us Part: Mini-serie (1 noiembrie)

Misterele credinței (1 noiembrie)

Higuita: The Way of the Scorpion – René Higuita: Ca un scorpion în colivie (2 noiembrie)

Sly – Sly: Stallone de Stallone (3 noiembrie)

Robbie Williams – Robbie Williams (8 noiembrie)

Evadarea din flăcările gemene – Twin Flames: Derapajele unui univers de întâlniri (8 noiembrie)

Miliardarul, majordomul și iubitul – L’Affaire Bettencourt: Scandal la casa celei mai bogate femei din lume (8 noiembrie)

Cyberbunker: Lumea interlopă a infractorilor – Cyberbunker: Les dessous du darknet (8 noiembrie)

Templul filmului: 100 de ani de existență a Teatrului egiptean – Teatrul egiptean, un monument al cinematografiei hollywoodiene (9 noiembrie)

Cum să devii un șef al mafiei – Călătoria gangsterului (14 noiembrie)

The Dads (17 noiembrie)

Ștampilat de la început – Rasismul: o altă poveste americană (20 noiembrie)

High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America: Sezonul 2 – The Lion’s Share: How African American Cuisine Changed America: Sezonul 2 (22 noiembrie)

Bad Surgeon: Love Under the Knife (29 noiembrie)

Stand-up-uri

The Improv: 60 de ani și încă în picioare (7 noiembrie)

Matt Rife: Natural Selection (15 noiembrie)

Stand-up verificat (28 noiembrie)

Pentru copii

Unicorn Academy: Capitolul 1 (2 noiembrie)

Erin & Aaron (3 noiembrie)

CoComelon Lane (17 noiembrie)

Leo (21 noiembrie)

My Little Pony: Make Your Mark: Capitolul 6 – My Little Pony: Make Your Mark!: Capitolul 6 (23 noiembrie)

Go Dog Go: Sezonul 4 – Go, doggy, go!: Sezonul 4 (27 noiembrie)

The Bad Guys: A Very Bad Holiday – O vacanță foarte rea – Un Crăciun al băieților răi (30 noiembrie)

Animație

Onimusha (2 noiembrie)

BLUE EYE SAMURAI – Blue Eye Samurai (3 noiembrie)

Akuma Kun – Akuma-kun (9 noiembrie)

Scott Pilgrim Takes Off – Scott Pilgrim își ia zborul (17 noiembrie)

My Daemon – Daemonul meu (23 noiembrie)

Onmyoji – Onmyôji: Cel care vorbește cu demonii (28 noiembrie)