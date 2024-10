International Netanyahu a ieșit în public cu un mesaj triumfalist. Atacul, punct ochit, punct lovit







Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că atacul aerian asupra unor ținte din Iran desfășurat sâmbătă a fost „precis și puternic”, atingându-și toate obiectivele stabilite. Această acțiune reprezintă un răspuns la recentele atacuri balistice lansate de Iran asupra Israelului.

Reacție promptă la amenințările iraniene

În discursul său, Netanyahu a subliniat că Iranul lansase pe 1 octombrie sute de rachete balistice asupra Israelului, atac în mare parte respins de sistemele de apărare israeliene. „Am promis că vom reacționa, iar în zorii zilei de sâmbătă ne-am ținut promisiunea”, a precizat Netanyahu, adăugând că forțele aeriene israeliene au lovit ținte legate de apărarea și producția de rachete iraniene.

Israelul, prin intermediul unor țări terțe, a avertizat Iranul cu privire la atacul iminent și i-a cerut să nu răspundă la acesta, amenințând că va lansa o lovitură și mai puternică în caz contrar, a relatat portalul Axios. De asemenea, șeful celei mai mari fracțiuni de opoziție din Israel, Yesh Atid, Yair Lapid, a criticat amploarea atacului statului evreu asupra Iranului, spunând că atacul nu a fost suficient de puternic și a ocolit inutil „obiectivele strategice și economice” ale republicii.

Țintele strategice din Iran au fost evitate de Israel

IDF (Forțele de Apărare Israeliene) au evitat atacarea infrastructurilor vitale din Iran, precum instalațiile petroliere sau nucleare, limitând intervenția la obiective militare specifice, evitând astfel escaladarea directă a conflictului. Nici instalațiile Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC, unitățile de elită ale Forțelor Armate iraniene) din vestul și sud-vestul Teheranului nu au fost lovite , a informat agenția de știri iraniană Tasnim.

Peste 100 de avioane au fost implicate în atacul asupra Iranului, la o distanță de două mii de km, inclusiv avioane de luptă F-35, indică ziarul The Jerusalem Post. Forțele armate israeliene au lovit aproximativ 20 de ținte, a informat The New York Times. Teheranul a negat această informație.

Forțele israeliene au efectuat trei serii de atacuri asupra țintelor din Iran, potrivit surselor jurnalistului Axios, Barak Ravid. Primul val a vizat sistemul de apărare antirachetă al Iranului. Al doilea și al treilea val au vizat bazele care adăpostesc rachete și drone, precum și unitățile de producție ale acestora.

Agenția siriană de știri SANA a relatat că forțele armate israeliene au lansat un atac cu rachete asupra țintelor militare din sudul și centrul Siriei. Sistemele sale de apărare aeriană au doborât mai multe rachete. Loviturile preliminare ale Israelului asupra radarelor din Siria au avut ca scop orbirea forțelor de apărare aeriană iraniene și au fost urmate rapid de atacuri asupra Teheranului și Karajului, a relatat The Jerusalem Post.