Nervi și orgolii mari în PNL. Opoziția, măcinată de războaie fratricide

Neînțelegeri ample au răbufnit și în cadrul PNL, în contextul în care europarlamentarul Rareș Bogdan a căzut în dizgrația șefului său pe line de partid, Ludovic Orban, care se teme că fostul jurnalist intenționează să-i tragă partidul de sub picioare, într- un viitor mai mult sau mai puțin apropiat.





Situația a fost facilitată de contrele pentru supremație din Capitală. În acest context, vă amintim că Rareș Bogdan a solicitat de o manieră tranșantă șefia PNL București insistând să-și impună apropiații la șefia organizațiilor sectoriale.

Marginalizarea sa pe line de partid l-a nemulțumit pe Bogdan, care i-a reproșat lui Ludovic Orban că i-a folosit din plin imaginea de-a lungul campaniei electorale, iar acum îl periferizează de urgență, la primul semn de întrebare. La rându-i, șeful PNL este supărat că Rareș Bogdan își asumă un discurs ultimativ, condițional, care-i excede statutul recent de membru PNL.

A răbufnit în direct

Orban a mers la Palatul Cotroceni, unde a semnat acordul propus de Klaus Iohannis, dar nu l-a invitat și pe fostul jurnalist, care a răbufnit, seara, la România TV, mai ales că era și ziua președintelui României. „Nu am fost la Cotroceni. Nu am fost, pentru că nu am fost invitat de liderul partidului. Au fost alții acolo. Nu știu dacă mă place sau nu, a considerat că trebuie să fie alții acolo. Eu am fost bun în campanie, asta e. Eu îmi știu locul. Eu și Robert Sighiartău și Alina Gorghiu am lipsit, au fost oameni foarte buni la Cotroceni. Eu nu am intrat în politică ca să mă fac de râs. Îmi iau dreptul și o să fac ce am promis”, a spus Rareș Bogdan la România TV.

