Nelu Tătaru recunoaște! După 30 de ani de pregătire, pandemia ne-a surprins. Soarta pacienților

Deși avem un program, scriptic, de prevenire și pregătire a pandemiilor, Nelu Tătaru susține că s-a greşit în aceşti 30 de ani că nu am investit mai mult în sistemul medical românesc și că am fost nevoiţi în acest an să facem o modernizare forţată a spitalelor, care nu s-a făcut în ultimele trei decenii.