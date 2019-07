„Sunt foarte multe primării care nu au bani să dea tichete de vacanță. În continuare, bursele elevilor sunt neplătite. Acum ne cheamă să mai rediscutăm, poate mai ciordim ceva, poate vă mai luăm ceva”. Eu sper că le dă Dumnezeu mintea din urmă și își dau seama că nu e în regulă să fie atât de lipsiți de umanitate. Ce exempu dau guvernanții, când se vede la lumina zilei că mint cu nerușinare?”, a declarat Negoiță, miercuri, la ieșirea din Guvern, unde s-a întâlnit cu ministrul Eugen Teodorovici.

„Dacă vreți părerea mea, da, este adevărat, în anumite primării sunt salariile prea mari, dar domnul ministru nu vorbește și de administrația centrală, unde salariile sunt în anumite situații de două și de trei ori mai mari decât cele din administrația locală. Unde are dreptate are dreptate. Nu e normal ca salariile din zona publică să fie mai mari decât în zona privată. Dar asta nu înseamnă că dacă spune o chestie corectă, trebuie să-și bată joc de angajamentele pe care le-a luat”, a precizat Negoiță, întrebat dacă Teodorovici are dreptate atunci când spune că sunt primării unde salariile sunt foarte mari,

„O să venim cu cetățenii în fața Guvernului. Nu putem să plătim școală după școală, nu putem să plătim bursele, o să ajungem să nu avem bani de curent și de apă la școli”, a mai declarat Negoiță.

În urmă cu o lună, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, după o întâlnire, atât la Guvern cât și la minister, cu reprezentanții municipiilor și cu cei ai orașelor, că toate administraţiile locale din ţară vor primi la rectificarea bugetară 100% din impozitele pe venit colectate în primele trei luni ale anului.

