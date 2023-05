Negoiță, despre palmierii de la Unirii: În capul lui Nicușor Dan a fost prostie! El, care e cu ONG-urile, cu spațiile verzi…

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a vorbit despre scandalul cu palmierii din Capitală și cu Nicușor Dan, care l-a acuzat că a pus acești pomi ilegal. El a declarat că plantarea palmierilor a fost un test pentru a vedea dacă rezistă la clima din București și că ceilalți primari nu trebuie să pună pomi care murdăresc orașul.

„Un palmier într-un ghiveci aș putea să ofer, că furnizează oxigen.

Nu au ce căuta corcodușii sau duzii într-un oraș civilizat, pentru că fac mizerie. Acum opt ani am cumpărat și reabilitat Hala Laminorul, care e monument istoric. Am investit în jur de 50-60 de milioane de euro. Sunt 70.000 de metri pătrați de monument istoric. Această clădire e prouectată de mare arhitect Creangă, nepotul scriitorului Creangă. E obligația noastră morală și legală să o reabilităm. Era aproape prăbușită, ori chestia asta costă.

La partea prăbușită, cei de la Monumente istorice au spus să o amenajăm diferit. Acolo ne-am gândit să facem o grădină de 4.000 de metri pătrați, o grădină tropicală. Acolo vom pune mii de plante. Acolo elevii pot veni să admire niște plante care nu le-au văzut niciodată. Sp vadă acolo cum cresc portocalii, măslinii, curmalele.

Arhitecții și experții cu care am lucrat la Hala Laminorul m-au întrebat că de ce nu punem palmieri și în oraș. Eu am zis că nu rezistă la frig, distanbul și erau plini de zăpadă. Rezistă până la -18 – 20 de grade. Dacă se întâmplă să vină trei zile de temperaturi de – 25 de grade, suntem avertizați de meteorologi și îi acoperim. Clima în București s-a schimbat.

Am zis că hai să testăm ideea cu palmierii. Cotă până în 200 de euro un palmier. Am zis să-i plantăm, ne asumăm, Facem un test: funcționează sau nu funcționează.Și dacă vedem că funcționează, păi nu-i creștem noi? Că noi la Primăria Sectorului 3 avem propria pepinieră. Toți specialiștii, fără excepție, încurajează biodiversitatea. Or noi, în București, suntem blocați doar între anumite specii de arbori. Stai că platanul nu e bun, teiul nu e bun, arțarul nu e bun, palmierul nu dă bine la București. Așa nu mai punem nimic. Am plantat mulți tei. Avem foarte multe sesizări de la cetățeni. Plopul dă alergii, chiparosului îi ies rădăcinile prin canalizări…

Noi trebuie să testăm alți copaci, nu duzi sau corcoduși care fac mizeri și pătează. Acele alveole de verde de la Unirea sunt acolo pentru că le-am făcut noi. Acolo era deșert, beton, nu era pic de fir de iarbă. Orice plantă verde generează oxigen. Am învățat la clasa a V-a asta”, a spus Negoiță.

Negoiță, despre Nicușor Dan

Negoiță a mai spus că primarul Capitalei, Nicușor Dan, și-a bătut joc de palmieri pentru că are ceva personal cu el. Acesta a declarat și că nu l-a văzit niciodată pe edil să planteze ceva în București.

Ce au cu plantele acelea care absorb dioxidul de carbon și elimină oxigen.Da, e excentrică, pentru că e ceva ce nu s-a mai văzut. A zis că sunt copaci ilegali. Îmi pare rău, că trebuia să-i aresteze, cu cătușe, cu condamnare. A spus că nu au ce căuta palmieri ilegali în acest oraș. Nu am comunicat cu Nicușor Dan. Eu nu cunosc pe nimeni care să reușească să vorbească cu el, să discute la telefon, să se întâlnească, să discute.

El spune că nu respect eu legea, dar legea prevede să aibă ședințe lunare de coordonare cu primarii de sector. Nu m-am întâlnit niciodată cu el la nicio ședință de când e primar.În capul lui Nicușor Dan a fost prostie. Când e prostie, ea umple tot, nu mai e loc de altceva. Ai ceva cu negoiță. Fă-i șui Negoiță. Nu-și bate jpc de iște plante pentru că ai tu ceva cu Negoiță. Tu, care ești cu spațiile verzi, cu ONG-urile? Eu nu la-m văzut să planteze două fire de păpădie care dau două molecule de oxigen. Tu vii și scoți copacii? Că noi îi aranjaserăm frumos. Erau 20 de palmieri. I-au scos, iar noi i-am contactat și i-am luat de acolo cu proces verbal. E păcat de ei. Acum palmierii sunt mutați și plantați în Parcul Pantelimon, unde facem noi parcul acvatic”, a mai spus acesta în emisiunea „România lui Cristache”.