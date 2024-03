Sport Negoiță atacă dur tandemul Lucescu-Țiriac. Lucescu îi dă replica







Contrele între Ionuț Negoiță (50 de ani), fost finanțator la Dinamo, și Mircea Lucescu, antrenor (78) au înregistrat un nou episod, conform GSP.ro.

Lucescu îl acuză pe Negoiță că a distrus Dinamo

Inițial, într-un interviu acordat GSP.ro, Negoiță s-a arătat sceptic cu privire la posibila implicare financiară a tandemului Țiriac - Lucescu la Dinamo.

„Niciodată! La vorbe ne pricepem mulți, ca să mai povestim sau mai știu eu ce. Dar ca să ne asumăm lucruri... Am văzut asta la foarte puțini,” afirma fostul finanțator al Câinilor roșii.

Mircea Lucescu nu a rămas dator, răspunzând cu un atac plin de acuzații grave la adresa lui Ionuț Negoiță. „Văd că unul ca Negoiță, care pur și simplu a distrus Dinamo, a luat o parte din Săftica și a profitat, îmi face mie observații. A căutat avantaje materiale în detrimentul echipei de fotbal, nu a făcut decât să profite de situația lui Dinamo, a dus echipa în faliment, în insolvență”.

Negoiță crede că tandemul Lucescu-Țiriac nu va investi

Reacția fostului finanțator dinamovist nu a întârziat să apară, acuzându-l pe Lucescu de faptul că nu ar avea măsura cuvintelor.

„Da... eu mi-am dat cu părerea. Am dreptul să o fac, sau? Unii oameni sunt foarte sensibili, cei din generația cărora le place doar să fie lăudați. Eu nu am criticat pe nimeni, doar am spus că nu cred. Nu înțeleg de unde iritarea asta! OK, a fost antrenor la Dinamo. Din ce am văzut, și-a primit toți banii, deci nu a rămas clubul dator față de dânsul. Asta e altă discuție. Nu am contestat și comentat performanțele fotbalistice pe care le are, dar am fost investitor 8 ani la Dinamo singur. Nu știu dacă în istoria lui Dinamo postdecembristă a mai fost cineva singur. Cred că nu înțelege ce înseamnă faliment, sau nu are măsura cuvintelor. Mi se pare exagerat. Sunt dispus să pun pariu că acest tandem nu va investi niciodată la Dinamo. Sunt convins!”

Lucescu acuză pe Negoiță de preluarea unor imobile de la Săftica

Ionuț Negoiță s-a arătat deranjat și de remarca lui Mircea Lucescu cu privire la faptul că ar fi profitat de baza sportivă a clubului de la Săftica (jud. Ilfov).

„Vine să-mi dea sfaturi pe banii altora, să spună de Săftica, când nici măcar nu e în cunoștință de cauză. Dacă 2 ani de zile de acum încolo, sau oricând se va întâmpla, acest tandem va investi la Dinamo, eu voi ceda gratuit bucata aceea de la Săftica care nu are legătură cu baza principală de antrenament”, a spus Negoiță la „Fotbal Club”, pe DigiSport. Acesta a mai arătat că, preluarea unei părți din baza de la Săftica – aflată într-o stare deplorabilă - a fost făcută pentru a genera lichidități pentru clubul de fotbal. „La momentul ieșirii din insolvență, erau necesare venituri la club, care să acopere niște sume din surse interne ale clubului. A fost vorba despre o tranzacție cu evaluare, este o chestiune tehnică. Acele două baze de cazare, una era părăsită, cealaltă într-o stare deplorabilă. Pe ambele le-am renovat eu. Oricum, discuția e mai amplă”, spunea Negoiță.

Negoiță crede că acum este momentul pentru investiții

În finalul reproșurilor adresate tandemului Lucescu și Țiriac, Negoiță reiterează provocarea pentru aceștia de a investi în clubul de fotbal din Ștefan cel Mare: „Doamne ajută, eu nu am nicio problemă, chiar mi-aș dori, cred că ar fi un tandem bun, am spus-o ca să îi provoc. Eu nu cred, dar Doamne ajută să se întâmple! Jos pălăria, vreau să văd și filmul ăsta. Nu înțeleg de unde iritarea și aberațiile astea pe care le-a rostit. Credeam că odată cu trecerea anilor oamenii devin mai înțelepți, în niciun caz invers. Să arunci vorbe aiurea, să bați câmpii, mi se pare prea mult. Am fost 8 ani la Dinamo, am scos clubul din faliment. Vreau să-i văd și pe alții. Vorbim și aruncăm cu jigniri. Haideți să vedem și filmul acesta, mi-aș dori foarte mult. În loc să dăm cu jigniri, aberații și propagandă securisto-comunistă, hai să facem și să investim. Dacă nu dai un leu toată viață, de ce ai veni acum? Eu i-am căutat să vină cu o mică participare, cu o publicitate. Dar poate este momentul acum”.