Negocierile continuă. PNL și PSD nu au stabilit încă cine va fi propus premier. Dispute aprinse pe trei ministere

Liberalii și social-democrații nu stau acasă nici duminica. S-a propus o alianță între ei, iar acum negocierile sunt în toi. Sâmbătă a fost o zi încărcată pentru aceștia, fiind pus pe foaie cea mai mare parte din planul de guvernare. Totuși, mai există câteva aspecte care au rămas nediscutate.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, susține că partidele se vor întâlni și mâine pentru a discuta despre Ministerul Finanțelor, al Muncii și al Justiției. Sub semnul întrebării a rămas momentan și funcția de prim-ministru al României.

„Aproape 95% din programul de guvernare a fost trecut de ambele partide. Mai avem 5%. Continuăm discuțiile mâine. Mâine cred că le finalizăm pe toate”, a spus președintele PSD Marcel Ciolacu.

Președintele social-democraților a fost întrebat și despre introducerea unui impozit global, pe gospodărie, însă acest lucru nu este unul stabilit. „Vom vedea ce decizii vom lua. Mai discutăm și mâine, mai sunt câteva capitole”, a fost răspunsul oferit de Ciolacu.

PSD cere renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență! Este posibil acest lucru la Comisia Europeană?

Duminică, cele două partide vor mai avea de stabilit ce se întâmplă în cazul Ministerelor Muncii, Justiției și Finanțelor, dar și alte subiecte. Funcția de premier este și ea una dintre discuțiile care vor fi abordate mâine. Florin Cîțu, liderul PNL, susținea în urmă cu doar câteva zile faptul că propunerea care va ajunge la președintele Klaus Iohannis va fi una stabilită de comun acord. Se ia în calcul și varianta premierilor prin rotație. Conform unor surse din partidul liberal, cine va primi fotoliul va avea mai puține ministere.

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este unul dintre cele mai discute subiecte în noua alianță. Social-democrații cer renegocierea acestuia la Bruxelles, însă nu se știe dacă acest lucru este posibil. Florin Cîțu, premierul interimar, susține că el nu crede că este admis așa ceva de către Comisia Europeană, însă, dacă social-democrații au „altă influență”, rămâne de văzut.

„Eu ştiu că nu. Dacă PSD are influenţă la Comisia Europeană şi poate să rediscute PNRR-ul vom vedea ce se poate discuta. Eu, care am negociat PNRR şi am discutat şi cu preşedinta Comisiei de mai multe ori, nu ştiu că se poate rediscuta. Dar, dacă se poate, PSD are poate altă influenţă acolo şi atunci vom vedea”, a declarat Florin Cîţu, sâmbătă, la sediul PNL, conform Agerpres.