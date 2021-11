Florin Cîțu e șeful negocierilor! Ce i-a făcut lui Marcel Ciolacu spune totul. Alertă

Practic, Florin Cîțu i-a recomandat lui Marcel Ciolacu să se adreseze mai-marilor din Comisia Europeană dacă are „altă influenţă” la acel nivel.

Liberalul i-a reamintit astfel social-democratului că la 27 septembrie 2021, Comisia Europeană aproba Planul Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al României.

PNRR valorează 29,2 miliarde de euro, bani care sunt împărțiți în două părți aproape egale ce reprezintă granturi și împrumuturi. Cîțu i-a mai transmis lui Ciolacu că oficialii de la Bruxelles au ținut cont de 11 criterii de evaluare și că PNRR a fost aprobat în această formă.

Observațiile președintelui PNL au venit în contextul în care jurnaliștii l-au întrebat sâmbătă dacă PNRR mai poate fi rediscutat la Comisia Europeană, așa cum își doresc social-democraţii: „Eu ştiu că nu. Dacă PSD are influenţă la Comisia Europeană şi poate să rediscute PNRR-ul vom vedea ce se poate discuta.

Cîțu l-a ironizat pe Ciolacu

Eu, care am negociat PNRR şi am discutat şi cu preşedinta Comisiei de mai multe ori, nu ştiu că se poate rediscuta. Dar, dacă se poate, PSD are poate altă influenţă acolo şi atunci vom vedea.”

Discuția despre PNRR devine și mai importantă în contextul în care Marcel Ciolacu a vorbit luni despre majorarea pensiilor și alocațiilor. Liderul PSD s-a referit la pensii și alocații chiar dacă acest ele nu sunt asumate în PNRR.

„Vom merge cu cei de la PNL la Comisia Europeană și vom negocia anumite capitole din PNRR. O spun cu toată sinceritatea. Vom merge împreună și vom demonstra ce este sustenabil și ce nu este, ce ne angajăm, ce nu ne angajăm. Vreți să-mi asum eu tot ce a făcut USR în guvern?”, a spus Ciolacu la începutul acestei săptămâni.

La rândul său, vicepreședintele PSD și totodată președintele interimar al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, anunța miercuri că social-democrații nu sunt de acord cu eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și construcții. Totuși, programul PNRR prevede și eliminarea facilităţilor fiscale din construcţii care au fost introduse de către PSD în 2019.