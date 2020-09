Nea Marin a fost confirmat cu coronavirus în timp ce se afla la Techirghiol pentru a filma noul sezon al unei producţii Antena1. Filmările au fost sistate pe timp nelimitat.

Informaţia a fost confirmată de către Nea Marin unui reporter Libertatea, acesta nedorind să ofere mai multe informaţii.

Surse din Antena1 susţin că echipa de producţie condusă de Mona Segal a plecat luni la Techirghiol pentru a filma o nouă serie a unui emisiuni al cărei amfitrion este chiar Nea Marin.

Printre vedetele implicate în această producţie se numără Speak şi Ştefania, Alex Velea, Ruby, Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu. Emisiunea urma să intre în 2021 în grila de programe a Antenei 1.

În a treia zi de filmări, unul dintre membrii echipei de producție care se ocupă de cazări a fost confirmat cu coronavirus. Au urmat testările și așa s-a depistat că Nea Marin, dar și un operator sunt infectați.

Și Adelina Pestriţu este internată într-un spital din Capitală, după ce a fost testată pozitiv pentru COVID-19. Influenceriţa a postat marți noapte pe Instagram stories o filmare în care anunţă că, din păcate, a intrat în contact cu o persoană pozitivă fără să ştie că aceasta este purtătoare de virus.

După ce a rămas fără gust şi miros şi-a dat seama că ar fi bine să se testeze de COVID-19.

„N-am ştiut că persoana respectivă este infectată cu Covid, eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust şi fără miros, mâncam o ciocolată şi efectiv nu mai aveam niciun gust, nu înţelegeam de ce simt ca şi cum aş mânca hârtie.

Am venit, mi-am făcut testul, am aflat că este pozitiv, deocamdată starea mea de sănătate este bună. Şi vreau să vă mai spun un lucru, ce situaţie…îmi este teamă pentru mine şi pentru ai mei, dar eu am mare încredere că totul va fi bine. Purtăm mască în continuare, da?”.