Medicul a făcut aceste precizări în contextul în care Direcția de Sănătate Publică (DSP) București a propus o serie de măsuri retrictive, după ce numărul îmbolnăvirilor din Capitală a crescut alarmant. Printre propuneri se numără închiderea restaurantelor, interzicerea evenimentelor private cu mai mult de 50 de persoane și interzicerea procesiunilor religioase în aer liber.

”Pe București este o situație critică pentru că au fost recorduri de la o zi la alta. Secțiile de terapie intensivă sunt pline și spitalele de linie întâi sunt pline. Trebuie să ne gândim cum putem controla pandemia, că de fapt aceasta este cheia succesului în încercarea de a ține sub control acest eveniment medical. Varianta cea mai simplă ar fi un vaccin pentru că el ar permite această imunizare largă a populației și s-ar opri toată pandemia într-o perioadă de câteva luni de la momentul în care avem vaccinul, însă, din păcate, acum nu-l avem.

Atunci nu ne rămâne decât varianta respectării normelor sanitare pentru că, până la urmă, virusul se transmite în comunitate, de obicei, în comunitățile aglomerate, tocmai de aceea Bucureștiul este pe primul loc. Dacă aceste măsuri sanitare nu sunt respectate de bunăvoie și vedem că numărul de bolnavi crește de la săptămână la alta, la un moment dat, ele vor trebui implementate cu o oarecare forță, însemnând măsuri de restricție. Pentru că nicio țară nu o să-și permită să se uite nepăsătoare cum sistemul de sănătate ajunge în genunchi, iar pacienții vor rămâne pe holurile spitalului fără a mai putea fi tratați, ulterior cerând ajutor tocmai autorităților”, a declarat Radu Țincu pentru B1TV.

Întrebat dacă, în cazul în care măsurile propuse la nivelul Capitalei vor fi aplicate, acest lucru nu ar echivala cu o întoarcere în starea de urgență, medicul a răspuns: ”Da, cel mai probabil, către acolo se îndreptăm și nu ne îndreptăm doar noi. Parisul, în această după-amiază, a închis exact aceleași domenii, a închis restaurantele și cafenelele în spațiile închise pentru că rata de îmbolnăvire a depășit rata pe care și-o asumă Guvernul. Toate aceste măsuri se vor implementa la un moment dat dacă nu înțelegem că, de bunăvoie, putem să menținem sub control această pandemie. Nu se poate ca fenomenul să scape de sub control și să nu se implementeze niciun fel de măsuri. Am văzut faptul că Poliția a făcut anumite razii în București, iar oamenii își puneau masca de protecție doar când polițiștii erau în mijlocul de transport în comun și când aceștia coborau, oamenii își dădeau jos măștile, neînțelegând că se expun pe ei la îmbolnăvire”.

De asemenea, întrebat ce mesaj are pentru cei care participă la manifestațiile prin care se cere eliminarea restricțiilor impuse de autorități în contextul pandemiei, Radu Țincu a răspuns: ”În momentul în care te îmbolnăvești, nimeni nu îți garantează că nu vei muri în urma infecției cu SARS-CoV-2”.