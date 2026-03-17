Ne bombardăm singuri. Nu e nevoie de Iran

În momentul în care ai ieşit pe uşă, dai nas în nas cu gâlceava armată. Chiar la tine pe stradă. În poarta ta sau la intrarea în bloc. Pentru că, deşi nu a căzut, Doamne fereşte, nicio rachetă sau dronă în România, străzile sunt pline de cratere. În care îţi rupi picioarele şi maşina.

De curând, un bucureştean a câştigat un proces cu Primăria şi primeşte despăgubiri pentru că a fost mutilat pe viaţă. Omul se plimba cu bicicleta, când sub el s-a căscat un hău în astfalt şi a căzut, rupându-şi oasele. Şi n-a fost Khomeini, ci primăria. Cei care îndrăznesc să mai aibă maşini şi să meargă cu ele, sunt loviţi la pompă direct în portofel, nu de o dronă Shahed, ci de accizele trase în rafală de Ilie Bolojan.

Toate ţările din jurul nostru au luat măsuri pentru a se apăra în situaţia creată cu blocarea Strâmtorii Hormuz, numai Ilie al nostru continuă să tragă cu accize în populaţie. La sfârşitul anului trecut, în cartierul Rahova din Bucureşti nu a tras nimeni cu vreo rachetă ca să facă praf un bloc şi să le avarieze pe cele din jur.

Au avut grijă pricepuţii de la gaze, care au venit, au constatta că e nasol şi au plecat. Ba, mint! Au pus şi un sigiliu, găsit cu greu după ce totul a sărit în aer.