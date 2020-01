„NATO este fundamentală pentru România, iar angajamentul nostru la succesul său este solid”, a afirmat şeful Executivului de la Bucureşti.

Totodată, el a vorbit despre bugetul pentru Apărare alocat de ţara noastră.

„Vom continua să alocăm 2% din PIB pentru Apărare, în concordanţă cu obiectivele Alianţei exprimate la Summitul din Ţara Galilor, în 2014. În acelaşi timp, România va continua să contribuie la misiunile şi iniţiativele NATO privind prezenţa aliată înaintată de pe flancul estic”, a spus Orban.

Acesta a făcut de asemenea referire la misiunile militarilor români în Afganistan, Kosovo, Irak şi a vorbit despre securitatea din regiunea Mării Negre, care „continuă să se deterioreze”. El a mai spus că această temă a fost unul dintre subiectele dialogului său cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.

„De asemenea, am discutat despre situaţia de securitate din Marea Neagră, care continuă să se deterioreze, în timp ce Rusia continuă să îşi consolideze postura militară. Am subliniat importanţa acordată de România consolidării rolului NATO în regiunea Mării Negre şi am convenit să colaborăm în acest sens, pentru consolidarea prezenţei aliate înaintate pe flancul estic în toate domeniile – terestru, aerian, maritim”, a punctat el.

Orban a subliniat, în intervenţia sa, că România susţine „consolidarea dimensiunii politice a NATO” şi cooperarea între Alianţă şi Uniunea Europeană într-un spirit al complementarităţii.

„O altă temă importantă de discuţie a fost reflecţia asupra consolidării dimensiunii politice a NATO, pe care liderii Alianţei au decis să o prezinte. Am subliniat că acest proces trebuie să contribuie în continuare la unitatea, solidaritatea şi abilitatea NATO de a se adapta, pornind de la premisa că Alianţa trebuie să continue procesul de adaptare şi să îşi consolideze postura de apărare şi descurajare, fără ideea că Alianţa este în criză – care este incorectă”, a afirmat Orban

