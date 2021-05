Șefii statelor NATO din Formatul București 9 au avut o declarație de forță ca răspuns la amenințările Rusiei. La finalul Summitului B9, la care a participat online și președintele american Joe Biden, Klaus Iohannis, a declarat luni că este nevoie de o creștere a prezenței militare aliate, inclusiv a SUA, în România și în sudul Flancului Estic.

Spectacol pe cerul României

Militarii au făcut luni spectacol pe cer la Baza Aeriană Boboc din Buzău – una dintre scenele Defender Europe 2021 – cel mai mare exercițiu NATO din ultimii 25 de ani, gândit pentru a întări pregătirea aliaților și a partenerilor NATO în regiune.

Peste 1.000 militari NATO s-au parașutat luni în România, cei mai mulți la Baza Aeriană de la Buzău. Exerciții asemănătoare au loc și la malul Mării Negre. Sunt militari români, americani, germani, olandezi și polonezi au sărit de la o înălțime de 400 de metri.

Prin desantul aerian, potrivitul scenariului, militarii se antrenează ca într-o situație reală să pătrundă într-un teritoriu inamic prin parașutare.

Lt. col. George Miron, comandant batalion 495 parașutiști: Toți miltiarii au ajuns la sol fără probleme, urmează să intre în următoarea etapă a exercițiului, partea de asalt a obietivului, în situație tactică, militarii sunt echipați cu containere, tot echipamentul și toată muniția pregatită pentru trei zile de luptă.

Militarii trimiși de SUA în România vor urmări capacitatea de reacție a aliaților.

Col. Gil Fercuson, US Army: O experiență incredibilă, am avut aliați din cinci națiuni diferite, români, germani, olandezi, polonezi, și noi. Am sărit, a fost o zi frumoasă, a fost ceva extraordinar și o oportunitate pentu noi.

„În actualul context de securitate, consolidarea cooperării în cadrul NATO este tot mai necesară”

Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării: Armata României demonstrează că e în măsură să-și îndeplinească misiunea de apărare a țării, precum și obligațiile de securitate asumate în cadrul NATO, UE, și în cadrul parteneriatelor strategice. În actualul context de securitate, consolidarea cooperării în cadrul NATO este tot mai necesară.

Iohannis a militat pentru creșterea forței NATO în regiune

Klaus Iohannis a militat în cadrul Summitului B9 pentru o creștere a prezenței Alianței în regiune pentru a răspunde provocărilor de securitate.

Klaus Iohannis, președintele României: Am subliniat, în schimbul de opinii cu omologii mei, faptul că acțiunile destabilizatoare ale Rusiei din regiune sunt îngrijorătoare și contribuie la menținerea unui accentuat climat de insecuritate. Situaţia îngrijorătoare de securitate din Marea Neagră – despre care am discutat pe larg – ne-a dovedit că trebuie să ne menţinem vigilenţa. Așadar, NATO trebuie să continue să își întărească postura de descurajare şi apărare, în special pe Flancul Estic, în mod unitar și coerent, de la Marea Baltică la Marea Neagră. De aceea, am pledat – inclusiv în discuția cu Președintele Biden – pentru o creștere a prezenței militare aliate, inclusiv a SUA, în România și în sudul Flancului Estic.

Aliații vor sta în România toată luna, iar antrenamentele vor fi și pe uscat și pe apă.

Pe lângă miile de militari, aliații NATO adus în România și zeci de aeronave. SUA au venit cu elicoptere de atac și de transport, care vor fi folosite până la finalul lunii în toate exercițiile.

Marți începe un al doilea exercițiu de amploare, cu trageri reale, la Centrul de Luptă din Smârdan, județul Galați. Acesta are rolul de a verifica capacitățile comandanților de a conduce misiuni multinaționale, informează Digi24.