NATO și Donald Trump. Declarațiile controversate ale candidatului la Casa Albă

Sugestia lui Donald Trump, potrivit căreia ar „încuraja” Rusia să atace membrii NATO care nu cheltuiesc suficient pentru apărare, a fost condamnată de șeful alianței militare.

Comentariile fostului președinte american, referitoare la țările care nu îndeplinesc obiectivul NATO de a cheltui 2% din venitul național pentru apărare, pun trupele europene și americane într-un pericol tot mai mare, a declarat Jens Stoltenberg.

NATO, care reunește țări din Europa și America de Nord, caută noi membri și își consolidează apărarea în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a fost formată în 1949 de 12 țări, printre care SUA, Marea Britanie, Canada și Franța. Scopul său era de a bloca expansiunea Uniunii Sovietice de atunci.

Membrii sunt de acord că, în cazul în care una dintre țări este atacată, toate celelalte națiuni ar trebui să o ajute, ceea ce ar putea include utilizarea forței armate.

NATO nu are o armată proprie, dar țările membre pot întreprinde acțiuni militare colective ca răspuns la crize. De asemenea, acestea își coordonează planurile militare și desfășoară exerciții militare comune.

După invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, NATO a declarat că aceasta reprezintă „cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa securității aliaților”.

După prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, multe țări din Europa de Est au aderat la NATO: Albania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, România, Lituania, Letonia și Estonia.

Suedia și Finlanda au solicitat să adere în mai 2022, după invazia Rusiei în Ucraina. Finlanda – care are o frontieră terestră de 1.340 km cu Rusia – a devenit membră a NATO în aprilie 2023.

Acum, Suedia mai are nevoie doar de aprobarea Ungariei pentru a deveni membru.

Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova și Georgia, doresc, de asemenea, să adere la NATO.

NATO cere statelor membre să contribuie cu cel puțin 2% din venitul lor național pentru apărare.

Statele Unite cheltuiesc aproape 3,5%, iar țările care se învecinează cu Rusia, precum Polonia și republicile baltice, cheltuiesc peste 2% pentru armata lor.

Regatul Unit cheltuiește puțin peste 2%.

Cu toate acestea, țări precum Franța, Germania, Italia și Spania au cheltuit sub nivelul minim în 2023.

Fondurile comune ale NATO sunt compuse din contribuții directe la bugetele și programele colective, care echivalează cu doar 0,3% din totalul cheltuielilor aliate pentru apărare (aproximativ 3,3 miliarde de euro pentru 2023). Aceste fonduri permit NATO să furnizeze capabilități și să gestioneze întreaga organizație și comandamentele sale militare.

În 2006, miniștrii apărării din NATO au convenit să aloce minimum 2% din produsul intern brut (PIB) pentru cheltuielile de apărare, pentru a continua să asigure pregătirea militară a Alianței. Această linie directoare servește, de asemenea, drept indicator al voinței politice a unei țări de a contribui la eforturile comune de apărare ale NATO, deoarece capacitatea de apărare a fiecărui membru are un impact asupra percepției generale a credibilității Alianței ca organizație politico-militară.

Aliații din afara SUA cheltuiesc împreună mai puțin de jumătate din cât cheltuiesc Statele Unite ale Americii pentru apărare. Acest dezechilibru a fost o constantă, cu unele variații, de-a lungul istoriei Alianței și s-a accentuat după evenimentele tragice de la 11 septembrie 2001, după care Statele Unite și-au majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare. Volumul cheltuielilor de apărare ale SUA reprezintă aproximativ două treimi din cheltuielile de apărare ale Alianței în ansamblu. Cu toate acestea, aceasta nu reprezintă suma cu care Statele Unite ale Americii contribuie la funcționarea operațională a NATO, care este împărțită cu toți aliații în conformitate cu principiul finanțării comune.

În plus, cheltuielile de apărare ale SUA acoperă și angajamentele din afara zonei euro-atlantice. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că Alianța se bazează pe Statele Unite Ale Americii pentru furnizarea unor capacități esențiale, de exemplu, în ceea ce privește serviciile de informații, supraveghere și recunoaștere, realimentarea în aer, apărarea împotriva rachetelor balistice și războiul electromagnetic aerian.

Efectele crizei și scăderea ponderii resurselor alocate apărării în multe țări aliate, până în 2014, au exacerbat acest dezechilibru și au evidențiat, de asemenea, diferențe crescânde în materie de capacități între aliații europeni. Franța, Germania și Regatul Unit reprezintă împreună aproximativ 50% din cheltuielile de apărare ale aliaților din afara SUA. La summitul din Țara Galilor din 2014, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia și la tulburările din Orientul Mijlociu, liderii NATO au convenit să inverseze tendința de scădere a bugetelor de apărare și au decis:

În timp ce orientarea de 2% din PIB nu reprezintă în sine o garanție că banii vor fi cheltuiți în modul cel mai eficient și eficace pentru a achiziționa și desfășura capacități moderne, aceasta rămâne un indicator important al hotărârii politice a aliaților individuali de a dedica apărării un nivel relativ mic, dar totuși semnificativ, de resurse. În 2014, trei aliați au cheltuit 2 % din PIB sau mai mult pentru apărare; această cifră a crescut la șapte aliați în 2022. În plus, 2022 a fost al optulea an consecutiv de creștere a cheltuielilor pentru apărare la nivelul aliaților europeni și al Canadei, însumând o creștere de 2,2% în termeni reali față de 2021.

La summitul de la Vilnius din 2023, liderii NATO au convenit asupra unui nou angajament de investiții în apărare, prin care se angajează pe termen lung să investească anual cel puțin 2% din (PIB) în apărare. Ei au afirmat, de asemenea, că, în multe cazuri, vor fi necesare cheltuieli mai mari de 2 % din PIB pentru a remedia deficiențele existente și pentru a răspunde cerințelor din toate domeniile care decurg dintr-o ordine de securitate mai contestată.

Preşedintele american Barack Obama a cerut ţărilor NATO să sporească bugetul destinat apărării și „să sprijine aliaţii din linia întâi, Polonia, România şi statele baltice”:

„Fiecare stat membru al NATO ar trebui să-şi aducă întreaga contribuţie la securitatea noastră comună, cu un buget al apărării de 2% din PIB. Iar acest lucru nu se întâmplă întotdeauna”, a insistat Obama.

Într-un discurs susţinut în Germania, la Hanovra , referindu-se la alocările bugetare pentru apărare, liderul american le-a cerut omologilor europeni „să-şi asume responsabilităţi”.

Statele Unite îşi critică adesea partenerii europeni că se bazează prea mult pe Washington la capitolul militar.

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a dezvăluit într-o carte autobiografică, apărută în 2016, că Barack Obama i-a susţinut candidatura la conducerea Alianţei Nord-Atlantice şi că preşedintele american a acţionat în culise în favoarea sa.

Fostul premier norvegian scrie că Obama i-a trimis o scrisoare în acest sens, la sfârşitul lui 2013.

Obama a scris de mână, în această scrisoare, „sper că vom avea ocazia să colaborăm pe viitor“, a dezvăluit Stoltenberg:

„Nu ştiam că personalul său vorbise cu Angela Merkel despre acest lucru“, scrie el, referindu-se la postul de secretar general al NATO.

La 28 martie 2014, Stoltenberg era prezentat ca cel de-al 13-lea secretar general al NATO.

Casa Albă a criticat dur declarațiile făcute de fostul președinte american Donald Trump. Acesta a spus că nu și-ar proteja aliații din NATO de o eventuală invazie a Rusiei. Declarațiile au fost făcute în timpul unui miting politic desfășurat sâmbătă în Carolina de Sud. Fostul președinte a povestit o întâlnire cu liderii NATO, și l-a citat pe președintele unei „țări mari”, care l-ar fi întrebat: „Ei bine, domnule, dacă nu plătim și suntem atacați de Rusia – ne veți proteja?”.

„Am întrebat: „Nu ați plătit? Sunteți rău-platnici?”. El a spus: „Da, să spunem că așa este”. Nu, nu v-aș proteja. De fapt, i-aș încuraja să facă ce vor. Trebuie să plătești”.

Andrew Bates, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a spus:

„Încurajarea invaziilor celor mai apropiați aliați ai noștri de către regimuri criminale este îngrozitoare și dementă – și pune în pericol securitatea națională americană, stabilitatea globală și economia noastră”, a spus acesta.

Donald Trump a redus finanțarea apărării pentru NATO și s-a plâns frecvent că Statele Unite plătesc mai mult decât este cazul.

În timpul unui discurs electoral de 70 de minute susținut în Harrisburg, Pennslyania, Trump și-a amintit că i-a spus unui șef de stat european anonim la o reuniune neștiută a NATO, în timp ce era președinte, că SUA nu vor apăra nicio țară care nu își plătește contribuția.

În timpul campaniei sale din 2016, Trump i-a alarmat pe aliații occidentali avertizând că, sub conducerea sa, Statele Unite ar putea renunța la angajamentele asumate prin tratatele NATO și ar putea veni în apărarea doar a țărilor care îndeplinesc obiectivul de 2% al alianței.

Preşedintele american Joe Biden a denunţat, duminică afirmaţiile „îngrijorătoare şi periculoase” făcute de rivalul său Donald Trump.

