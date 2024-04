NATO crește ajutorul militar pentru Ucraina. Membrii alianței au ajuns la un acord

„În plus faţă de Patriot, există alte arme pe care aliaţii le pot livra, printre care (sistemul francez) SAMP/T, şi mulţi alţii, care nu au sisteme disponibile, au promis să furnizeze sprijin financiar pentru a le achiziţiona pentru Ucraina (...) Nu voi da cifre precise, dar lucrăm cu aliaţii pentru a asigura că ei iau deciziile bune pentru a furniza noi baterii Patriot”, a adăugat Stoltenberg.

I hope @jensstoltenberg will be successful in his efforts to get more countries to deliver more Patriot batteries to 🇺🇦. That’s where the are urgently needed. pic.twitter.com/6AzhhDOx6A

— Carl Bildt (@carlbildt) April 17, 2024