Naționala Under 16 a României s-a făcut de râs într-un meci cu Haiti. „Refuz să cred că aceasta este faţa fotbalului românesc”

Naționala Under 16 a României s-a făcut de râs, sâmbătă, într-un test de verificare jucat la Buftea, contra reprezentativei Under 17 din Haiti. „Tricolorii” au cedat cu 0-1 și nu și-au creat ocazii importante de-a marca. Pentru România a jucat și Nicolas Popescu, fiul fostului mare internațional român Gică Popescu. „Baciul” a fost prezent la meci și a declarat că refuză să creadă că evoluția celor de la Under 16 este reprezentativă pentru imaginea fotbalului autohton.

„Eu refuz să cred că aceasta este faţa fotbalului românesc, să pierdem acasă cu Haiti, chiar şi într-un meci amical. E adevărat că au făcut un meci foarte prost. Nu au avut nicio ocazie de gol şi nu le face cinste acest rezultat”, a declarat Gică Popescu, conform Telekom Sport.

