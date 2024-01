O profesoară din Republica Moldova, în topul celor mai buni pedagogi din lume

Natalia Morari este profesoară de Limba și literatura română și directoare adjunctă la Instituția Publică Liceul Teoretic „Andrei Straistă” din orașul Anenii Noi. L Olimpiada Internațională a Profesorilor din 2023, ea a reușit să obțină un loc în Top 30 %. Olimpiada a fost organizată de Suraasa,Emiratele Arabe Unite.

Într-un interviu pentru diez.md, profesoara Natalia Morari spune că cele mai mari provocări țin de timpul și energia disponibilă pentru a putea beneficia de o bună parte dintre ofertele profesionale oferite de stat, dar și de acelea descoperite individual.

„Dacă lucrezi deja în școală, atunci e necesar a cunoaște, a implementa și a te dezvolta în cadrul normativ existent. Dacă acest cadru nu răspunde întru totul așteptărilor, atunci e bine să cauți sau să creezi ceea ce lipsește”, spune profesoara.

Natalia Morari: Sistemul educațional impune anumite rigori

Sistemul educațional, a mai spus Natalia Morari, impune anumite rigori, dar totodată este flexibil și deschis pentru inovație: ”Datorită acestui fapt, oferă oportunități de afirmare colective și individuale. Activitatea didactică este foarte solicitantă, lasă un mare deficit de energie și, respectiv, de motivație, ce ar putea fi restabilit parțial în anumite moduri. Odihna este absolut necesară pentru restabilirea forțelor”.

Dorința de participare la Olimpiadă a Nataliei Morari a fost alimentată de curiozitate pentru noi orizonturi profesionale. Aceasta urmărește mereu să acceseze oportunități de formare oferite de diverse organizații internaționale:

„În special, mă interesează modalitatea și formele de dezvoltare a competenței de cercetare la elevi. M-am înscris pe diverse platforme pentru cercetători și profesori, apoi am primit prin e-mail invitația de a participa la această olimpiadă. Am decis să încerc.”

Cum s-a desfășurat Olimpiada

Concursul se desfășoară anual, iar în 2023 au participat peste 100.000 de persoane din 72 de țări. Sunt eligibili toți profesorii din toate statele, indiferent de treapta sau disciplina pe care o predau. Pentru a se înregistra, participanții trebuie să completeze un formular online disponibil pe site-ul suraasa.com sau pe t4.education și să achite taxa de participare de 9 USD.

Taxa este este necesară pentru crearea, de către specialiști, a unui raport individualizat referitor la rezultatele testului. În acest raport se face o analiză amplă a rezultatelor personale, pe șase domenii, cu indicarea punctelor forte și a sugestiilor pentru îmbunătățire.

Timp de 60 de minute în format online, participanții trebuie să răspundă la 50 de întrebări prin bifarea răspunsului corect. Acestea se referă la șase domenii:

-Curriculum, Pedagogy and Technology (Curriculum, pedagogie și tehnologie);

– Student Engagement (Implicarea elevilor);

-Learning Environmen (Mediul de învățare);

-Learning Assessment & Data (Evaluarea și datele privind învățarea);

-Ethics & Values (Etică și valori);

-Teacher Growth and Professional Development (Creșterea și dezvoltarea profesională a profesorilor).

Diplomă de merit Top 30 %

În urma participării la olimpiadă, Natalia Morari a reușit să obțină o diplomă de merit Top 30 %. Acest fapt înseamnă că s-a încadrat în 30 % cei mai buni profesorii participanți. În total, au fost oferite patru tipuri de certificate:

-International Certificate of Participation (Certificat Internațional de Participare) – au primit toți participanții;

-International Certificates of Merits Top 30 % (Certificate internaționale de merit Top 30 %);

-International Certificates of Merits Top 10 % (Certificate internaționale de merit Top 10 %);

-International Certificate of Excellence Top 1 % (Certificat internațional de excelență Top 1 %) , însoțită și de premii în bani.

Natalia Morari spune că această experiență reprezintă o posibilitate de dezvoltare profesională într-un nou format, dar și o recunoaștere pe plan internațional a competențelor pedagogice. ”Olimpiada Internațională pentru Profesori este despre educația globală, despre ceea ce ne unește atunci când pășim în sala de clasă, despre faptul că nu suntem singuri în problemele și reușitele noastre”.