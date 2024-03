Economie Natalia Gavriliță despre corupție, justiție și afaceri







Fostul premier al Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, spune că într-o țară fără justiție corectă nu poți să atragi investitori.

De ce nu vin investitori în Republica Moldova, potrivit Nataliei Gavriliță

În prezent membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), fostul premier a explicat că, deși autoritățile au o politică fiscală benefică investițiilor, marile companii evită să deschidă afaceri în Republica Moldova din cauza instabilității generate de războiul din Ucraina.

Natalia Gavrilița a mai spus că, pentru atragerea unor investitori mari, este importantă stabilitatea politică și reformarea justiției.

Ea a mai spus că, deși Guvernul oferă facilități fiscale companiilor care decid să investească în Republica Moldova, războiul din Ucraina îi sperie pe marii investitori.

Gavrilița crede că, pentru a deveni atractivă din punct de vedere investițional, Republica Moldova trebuie să reformeze justiția și să combată corupția.

Justiția nereformată, marea problemă

„Chiar dacă am avut o politică fiscală stimulatorie, o deschidere față de investitorii străini, faptul că avem un război în vecinătate, faptul că există o incertitudine referitor la volatilitatea politică a Moldovei, a oprit anumiți investitori în ultimii ani. Faptul că am devenit țară candidat și faptul că au fost deschise negocierile, ne va ajuta.

Dar s-ar putea să dureze ceva timp până să vină investițiile. În același timp, am avut rate foarte mari (de inflație – n.r.), costul banilor era foarte mare. Iar reformele care s-au făcut până acum nu mai sunt suficiente, trebuie să mergem cu următoarea generație de reforme. Și aici, în primul rând, va conta reforma justiției.

Într-o țară în care nu există o justiție corectă, care să apere proprietatea unui investitor, va fi foarte greu să atragem investitori de calitate, dar și pe tinerii noștri care fac startup-uri va fi foarte greu să-i ținem în țară”, a spus Natalia Gavriliță la Radio Moldova.

Gavriliță: Firmele de IT se duc în țările baltice pentru că au încredere în instituții

Ea spune că inflația din ultimii ani a influențat nivelul de viață al fiecărui cetățean, deși politicile BNM au contribuit la scăderea inflației. În prezent, miza autorităților este asigurarea unei creșteri economice.

„Am văzut recent cifre alarmante. Dacă ne uităm la companiile mici din sectorul IT, circa o treime din aceste companii se înregistrează în țările baltice. Cifra a fost anunțată de vicepremierul Dumitru Alaiba la un eveniment despre integrarea europeană organizat recent.

Întrebarea este de ce se duc acolo? Pentru că au mai multă încredere în instituțiile statului, e mai puțină birocrație, pentru că îi costă mai puțin timp și resurse să facă totul conform regulilor și să-și dezvolte afacerea. Deci, trebuie să continuăm reformele.

Înțeleg că ultimii ani au fost foarte dificili pentru oamenii noștri, pentru că am avut un nivel de inflație foarte înalt și o descreștere economică. Este greu să te recuperezi după un astfel de șoc economic. Oricum este bine că am ajuns la nivelul inflației de sub 5%, așa cum este ținta Băncii Naționale și avem o mică creștere economică”, a mai spus Gavriliță.

Raportul asupra inflației din acest an, prezentat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, arată că rata inflației în 2024 nu va depăși 5%.