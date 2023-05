Nașul Pokerului a murit la 89 de ani. Legendarul Doyle Brunson, omagiat de toți marii jucători ai lumii

Doyle Brunson este considerat unul dintre cei mai mari jucători de poker din istoria acestui joc. El a murit în weekend, duminică, la vârsta de 89 de ani, anunțul cu privire la deces fiind făcut de reprezentanții familiei.

Cunoscut drept „Nașul pokerului”, după cum scrie CNN, Doyle Brunson a fost dublu campion mondial de poker și câștigător a 10 turnee World Series of Poker (WSOP). Marele campion a concurat până în anul 2018 când, din cauza vârstei înaintate, a decis să se retragă din competiții.

„Cu durere în suflet anunțăm decesul tatălui nostru, Doyle Brunson. Vă rugăm să-l păstrați pe Doyle și familia noastră în rugăciunile voastre. Fie ca el să se odihnească în pace”, au transmis reprezentanții familiei marelului jucător de poker.

Doyle Brunson care era supranumit și „Texas Dolly”, a rămas în atenția iubitorilor acestui joc de cărți și datorită sfaturilor pe care le-a dat jucătorilor, din experiența sa îndelungată. El este autorul unei cărți de mare succes, Super System, care include sfaturi cu privire la strategii importante ce trebuie adoptate de un jucător de poker. El vorbește despre controlul emoțiilor sau despre urmărirea, cu atenție, a competitorilor, astfel încât să poți ghici următoarele mișcări.

Între numeroșii jucători și iubitori ai jocului de poker care au dorit să-I aducă un omagiu marelului Doyle Brunson s-a aflat și românul Daniel Negreanu. Având cetățenie canadiană, Negreanu este unul dintre redutabilii jucători de poker ai lumii.

Iar de-a lungul vremii el a avut ocazia să se întâlnească, la masa de joc, cu Nașul Pokerului. Cei doi au fost rivali în mai multe competiții, însă și-au păstrat un respect reciproc.

„Odihnească-se în pace cea mai mare legendă dintre toate. Îți mulțumim că ai fost un jucător și un gentleman desăvârșit. Nimeni nu-ți va umple vreodată locul”, a transmis WSOP într-un mesaj pe Twitter.

Rest in Peace to the Biggest Legend of Them All. Thank you for being the consummate player and gentleman. No one will ever fill your seat. pic.twitter.com/riE35PCrQh

— WSOP – World Series of Poker (@WSOP) May 15, 2023