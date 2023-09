„Bucuria a venit prin Cruce!” Punte-clipă: 2 Septembrie, Nașterea Maicii Domnului și Înălțarea Sfintei Cruci

Acesta nu este un „articol”, ci mai mult o modestă mărturie de suflet, cuprinsă în buchet laolaltă cu îndrumări de nevremelnică înțelepciune rămasă nouă testament de la Sfinții Părinți și Duhovnici ai neamului.

Nu scrie „publicistul”, ci sufletul este cel care își deapănă mirarea, înfiorarea. Și tăcerile. Pentru că da, și tăcerea deprinde graiul ei aparte.

Iar această taină se adâncește în profunzimea cu care mileniile au încununat-o, ca pe o Coloană a îndumnezeirii, în Ziua Crucii, cum o numeau bătrânii noștri.

Purcedem la „drum”, așadar. Un 2 septembrie răpit Cerului, amurg de vară ce tocmai a predat ștafeta unei blânde toamne, orele 17, glas de clopote ce cheamă la rugăciune și la întâmpinarea cu brațele sufletelor deschise a icoanei Maicii Domnului Prodromița, minunea Prodromului și fereastră deschisă spre rai.

Bisericuța istorică din localitatea Belciugatele, cu Brătienii la rădăcina începuturilor ei, purtătoare de hramuri: „Adormirea Maicii Domnului” și Sfânt Nectarie, părinte paroh fiind Cristian Năstase, a devenit aidoma unei grădini- Cuibar de suflete, unde Maica își primea copiii. Nu mai exista „etate”, nici păr alb, nici zulufi sau glas-clinchet de prunci, ci toți eram deopotrivă, unul și una cu bisericuța.

Privind spre minunatele Chipuri ale Maicii și al Pruncului Mântuitor din icoana Athosului, iar apoi spre sufletele care veneau să primească o fărâmă din pacea Cerurilor celor Înalte, mi-au venit în gând cuvintele lui Petre Țuțea:

Oaspete drag și preot în aceeași bisericuță cu ani în urmă a fost Părintele Laurențiu Ovidiu Stegăruș, Paroh la Biserica Vatra Luminoasă, asemenea, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Maica Domnului Prodromița, lumina și Solul Prodromului, în ce chip minunat a pornit „pe cale”, înapoi spre țara din care a plecat în binecuvântat an 1863, sfârșit de lună iunie.

Ne-a rămas la Schitul Prodromul -epistolă peste veac- un document datat 29 iunie 1863, care reprezintă mărturia iconarului Nicolau Iordache, cel rugat de Părintele Ctitor al Schitului ieroschimonahul Nifon, prin cuvioșii Nifon și Nectarie, să realizeze icoana :

Eu, Iordache Nicolau, zugrav din târgul Iași, am zugrăvit aceasta sfânta icoană a Maici Domnului cu însăși mana mea, la care a venit o minune: după ce am isprăvit veșmintele, după meșteșugul zugrăvirii mele,m-am apucat sa lucrez fetele Maicii Domnului si a lui Iisus Hristos(sic). Privind eu la chipuri,cu totul a ieșit din potriva, pentru care foarte mult m-am mâhnit, socotind ca mi-am uitat meșteșugul. A doua zi, după ce m-am sculat, am făcut trei metanii înaintea Maicii Domnului, rugându-mă sa-mi lumineze mintea, sa pot isprăvi sfânta ei icoana. Când m-am dus sa mă apuc de lucru, am aflat chipurile drese desăvârșit, precum se vede. Văzând aceasta minune, n-am mai adaos a-mi pune condeiul, fără numai am dat lustrul cuviincios, deși o greșeală a fost aceasta ca am dat lustru la o asemenea minune.