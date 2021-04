Puțină lume știe... Premierul României este născut pe 1 Aprilie. Florin Cîțu a primit joi, de ziua sa de naștere, un cadou de la colegii din Guvern. „Am pus mână de la mână și am cumpărat trei stilouri cu care am compus culorile coaliției, am semnat o felicitare cu urări și gânduri adecvate momentului și i le-am înmânat sărbătoritului”, a dezvăluit Dan Barna.