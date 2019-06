NASA vrea să descifreze trecutul planetei Marte

Roverul Mars 2020, parte a celei mai recente misiuni robotizate pe Marte, va include tehnologii care vor cerceta existența anterioară a vieții pe această planetă, potrivit declarației dată publicității de Laboratorul de Propulsie cu Reacție al NASA.





Scopul științific al roverului Mars 2020 este de a căuta semne de viață pe planeta roșie. Este vorba de primul vehicul spațial care va colecta mostre de pe suprafața marțiană și le va pune în eprubete care ar putea fi trimise înapoi pe Pământ într-o misiune viitoare. Atmosfera planetei Marte conține în cea mai mare parte dioxid de carbon și este extrem de rarefiată, de aproximativ 100 de ori mai puțin densă decât cea a Pământului, fără oxigen respirabil. Nu există apă pe suprafață, dar se înregistrează temperaturi mult sub zero grade Celsius, fără nicio protecție împotriva radiației solare sau a furtunilor de praf. Înainte de amerizare, senzorii de pe scutul vehiculului spațial, capsula care protejează roverul, vor studia modul în care acesta se încălzește și cum se comportă în timpul intrării în atmosferă. Roverul dispune de un sistem de ghidare care reprezintă un pas în plus pentru o aterizare mai sigură. Denumit Terrain Relative Navigation, acest nou sistem indică locul spre care se îndreaptă vehiculul spațial, prin realizarea de fotografii în timpul coborârii și coroborarea acestora cu reperele deja incluse într-o hartă din memoria aparatului. Dacă vehiculul spațial se va deplasa spre un teren periculos, sistemul îl va devia spre un loc mai bun pentru aterizare. Pentru a se putea trăi pe Marte, este nevoie de o sursă constantă de oxigen. Un dispozitiv în formă de cub, denumit Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, explorează posibilitatea alternativă, care asigură și o mare economie de spațiu, prin care s-ar putea scoate oxigenul din dioxidul de carbon. Mars 2020 va aduce pe Marte și un radar penetrant de sol, ceea ce reprezintă o premieră pentru suprafața marțiană. Oamenii de știință vor folosi imaginile de înaltă rezoluție pentru a cerceta forme geologice îngropate, precum fundul unor lacuri antice. Roverul va colecta, de asemenea, informații științifice care i-ar putea ajuta pe ingineri în proiectarea unor adăposturi mai bune pentru viitorii astronauți, conform JPL.

