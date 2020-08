NASA a anunțat că va renunța la supranumele „insensibile” și „ofensatoare” ale obiectelor spațiale, ca un mijloc de a lupta împotriva discriminării și inegalității.

În afara denumirilor lor oficiale, corpurile celeste primesca adesea câte o „poreclă oficială” din partea comunității științifice.

NASA a dat publicității o declarație în care anunță că va examina utilizarea „terminologiei neoficiale pentru obiectele cosmice în cadrul angajării sale în favoarea diversității, a echității, a incluziunii”, scrie Science Times.

„Aceste porecle și termeni pot avea conotații istorice sau culturale care sunt blamabile sau respingătoare, iar NASA este ferm hotărâtă să le elimine”, a declarat administratorul pentru diversitate și egalitatea de șanse (!) al agenției spațiale.

Într-o primă etapă a aplicării acestei măsuri, ea nu va mai utiliza termenul „nebuloasă eschimos” pentru a desemna nebuloasa planetară NGC 2392.

Termenul „eschimos” a fost considerat un „termen colonial cu o istorie rasistă, impus popoarelor indigene din regiunile arctice”.

Un alt exemplu de poreclă cerească la care se va renunța este „galaxia gemenelor siameze”, supranumele neoficial pentru NGC 4567 și NGC 4568. Agenția nu a explicat pe cine ofensează denumirea și nici din ce motiv.

Thomas Zurbuchen, administrator asociat al misiunilor spațiale ale NASA, a explicat că măsurile luate vizează ca „toate numele să fie aliniate valorilor noastre de diversitate și de incluziune, și vom lucra de o manieră proactivă împreună cu comunitatea științifică pentru a contribui la acest lucru. Știința este pentru toată lumea și fiecare fațetă a activității noastre trebuie să reflecte această valoare.”

Deși (bineînțeles) măsura a fost întâmpinată cu aplauze din partea comunității știinfice, au existat și voci răzlețe care au criticat-o.

Psihologul american Geoffrey Milller, cunoscut pentru lucrările sale privind psihologia evoluționistă și selecția sexuală (deci un om de stânga!) a pus la zid agenția spațială:

„Treaba voastră, NASA, este să explorați spațiul și să înțelegeți cosmosul. Nu să îi împăcați pe vigilenții corectitudinii politice.”

Your job, @NASA, is to explore space & understand the cosmos. Not to appease the woke cult through virtue signalling. — Geoffrey Miller (@primalpoly) August 7, 2020

Tim Young, scriitor și comedian, a răspuns la anunțul NASA cu un mesaj amuzant pe Twitter:

„De vreme ce Elon Musk face toată treaba pentru a trimite obiecte în spațiu, presupun că tot ce vă mai rămâne de făcut este să risipiți banii contribuabilului cu aceste ra…turi.”

Since Elon Musk is doing all the work actually sending things into space, I guess all you guys have left to do is waste taxpayer dollars on this bullshit. — Tim Young (@TimRunsHisMouth) August 7, 2020

Filosoful Christina Hoff Summers a scris pe Twitter următoarele:

„Dragă NASA, te vei ocupa și de termenii ofensatori și insensibili următori: teoria Big Bang, găuri negre, stele pitice și materie neagră.”