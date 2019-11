Nadia Elena Comăneci s-a născut la 12 noiembrie 1961, la Onești, în județul Bacău.

Descoperită de Martha și Bela Karolyi, la vârsta de 6 ani, sportiva din Onești a scris istorie după ce a devenit prima gimnastă care a fost notată cu „10”. Evenimentul s-a petrecut la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, după o evoluție perfectă la paralele. Tot la acea competiție, românca a mai obținut alte șase note de „10” și a câștigat trei medalii de aur: la individual compus, bârnă şi paralele. De atunci, Nadia a fost cunoscută și cu supranumele de „Zeița de la Montreal”.

La Campionatele Mondiale din 1978, a câștigat titlul de campioană mondială la bârnă. S-a retras din activitatea competițională după Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova, unde a câștigat o nouă medalie de aur, la sol, și una de argint, împreună cu echipa. În noaptea de 27/28 noiembrie 1989 a trecut ilegal granița româno-maghiară, solicitând azil politic guvernului Statelor Unite.

În 1994, s-a logodit cu gimnastul american Bart Conner și s-a întors în România pentru prima dată de la plecare. Comăneci și Conner s-au căsătorit în România în luna aprilie a anului 1996. Nadia Comăneci este vicepreședinte al Consiliului Director al Special Olympics, Președinte Onorific al Federației Române de Gimnastică, Președinte Onorific al Comitetului Olimpic Român, Ambasadorul Sporturilor Românești, Vicepreședinte în Consiliul Director al Asociației Distrofiei Musculare, și membră a Fundației Federației Internaționale de Gimnastică. A fost distinsă de două ori cu Ordinul Olimpic, acordat de CIO.

Astăzi, 12 noiembrie, cea supranumită „Zeița de la Montreal” împlinește vârsta de 58 de ani. aniversarea sa a avut loc într-un restaurant din SUA, unde s-a întâlnit cu unul dintre cei mai mari actori. „Ce surpriză. Am luat cina cu ocazia zilei mele de naștere și m-am întâlnit cu Matt Damon”, a scris Nadia Comăneci pe Twitter. Cotidianul „Evenimentul zilei” îi urează Nadiei Comăneci

Such a nice surprise … b day dinner celebration to bump into Matt Damon #okc #bday pic.twitter.com/wHlOkN0yFT

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) November 11, 2019