Nadia Comăneci, întâlnire cu lideri de stat și cel mai bogat om al Planetei

Paris. Nadia Comăneci a venit la Paris alături de sportivii români pentru Jocurile Olimpice. Președintele României, Klaus Iohannis, a inaugurat Casa României de la Paris cu soția sa, Carmen Iohannis, faimoasa gimnastă, Elisabeta Lipă și preşedintele COSR Mihai Covaliu.

A fost inaugurată Casa României de la Paris

Palatul Béhague, clădirea istorică unde îşi desfăşoară activitatea Ambasada României la Paris, va fi gazda Casei Ospitalităţii sub titulatura „Casa României” pentru sportivii olimpici români. Obiectivul va fi deschis pentru vizitare publicului larg şi vor fi organizate expoziţii temporare “care evocă cei o sută de ani de olimpism ai României”.

Nadia Comăneci, mândră de sportivii români

Nadia Comăneci a declarat că sportivii români au foarte multe medalii și că are mare încredere în ei. Fosta gimanstă a mai spus că cei mai mulți sportivi sunt cei de la canotaj și că este alături de ei.

„Nu mă pot pronunţa în privinţa numărului de medalii, dar ştiu că avem şanse la înot, cu David Popovici. Ştiu că, de asemenea, canotajul are şanse multe la medalii, şi apoi vom vedea ce mai apare. Eu am încredere în România, prin prezenţa numeroasă. Am înţeles că sportivii de la canotaj sunt cei mai mulţi, este o participare frumoasă şi trebuie să sărbătorim acest lucru. Vom fi alături de ei. Succes Team Romania, din toată inima!”, a declarat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci, întâlnire cu Emmanuel Macron

Gimnasta de aur a României, Nadia, cu 9 medalii, dintre care 5 de aur, a venit într-un costum poleit cu aur la cina de gală de ieri seară oferită în incinta piramidei muzeului Luvru de Comitetul Internațional Olimpic și președintele Emmanuel Macron.

La cina de gală au fost prezenți regi și regine, șefi de stat și prim-miniștri, sportivi și antrenori de renume mondial, printre care și Elon Musk, care însoțesc sportivii la Jocurile Olimpice. Mâncarea a fost făcută de Alain Ducasse, cel mai medaliat chef din lume.România este reprezentată la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris de 107 sportivi, la 18 discipline. Nadia este alături de ei.