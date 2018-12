Nadia Comăneci a vorbit despre FUGA din ROMÂNIA: „Nici nu ştiam dacă mai trăiesc 25 de ani”

Nadia Comăneci, una dintre cele cele mai mari gimnaste din istorie, a vorbit despre perioada în care a părăsit țara, în comunism.





Totuși, cea supranumită „Zeița de la Montreal”, după ce a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, a mai spus că nu ar mai repeta acest gest.

„Mi s-au tăiat total toate plecările în momentul în care am terminat cu gimnastica. De fapt, după ce a plecat Bela (n.r. - Bela Karoly) în 1981, când am avut acest turneu care de fapt s-a numit Nadia 1981, am făcut în jur de 11 demonstraţii în Statele Unite.

Eu nu puteam să plec nici măcar în Bulgaria, nici măcar la Moscova nu puteam să plec şi atunci am zis ~trăiesc aşa...~ şi ușa era deschisă pentru alţii.

Nu aș mai pleca din țară, pentru că trebuie să ai o doză de nebunie, o intuiţie de a face ceva. E ca şi ce s-a întâmplat în istorie, la gimnastică. Nu poţi să faci de două ori istorie, da? O dată o faci. Pot să spun un singur lucru, că visez în limba română”, a declarat legendara gimnastă pentru ProSport.

Mai mult, Nadia a oferit detalii și despre nivelul de trai din perioada comunistă: „Era o casă pe care noi am luat-o, pe care trebuia să o plătesc. Am calculat aşa, în jur de 25 de ani, trebuia să plătesc. Nici nu ştiam dacă mai trăiesc 25 de ani ca să plătesc ratele. Dar, ştii cum mă uit?

Mă uit la toate lucrurile acestea, la ceea ce am învăţat din ce mi s-a întâmplat. Şi nu am fost o persoană care ar fi vrut, ah! uite pentru ce ai făcut tu, uite îţi dăm. Nu! M-am uitat în jur”.

