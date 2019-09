Ei sunt foarte importanți la vot, mai ales când lucrurile sunt pe muchie de cuțit. Sunt „limba balanței”, adică au un rol decisiv, de aceea sunt curtați și „ținuți pe palme” și de Putere și de Opoziție. Mai ales că în acest grup e democrație totală: fiecare votează potrivit conștiinței. Astăzi, Evenimentul zilei vă prezintă averile deputaților care reprezintă minoritățile din România.

Potrivit Constituției, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat. Ei nu trebuie să facă pragul electoral. 17 minorități au un reprezentant în forul legislativ.

Varujan Pambuccian, liderul grupului, îi reprezintă pe armeni din 1996 până în prezent și posibil și în mandatul viitor. Este o prezență inedită, atât datorită staturii impozante, dar și a modului dezinvolt. Se declară mai preocupat de diverse invenții și de tehnologie, dar deține și arta discursului. E adevărat, a discursului foarte lung. Deși de atâția ani în politică, nu a adunat multe averi. Nu are niciun teren, dar deține două apartamente în București. Destul de mici, de de 65 mp și 63 mp. Are o mașină Honda, veche de 11 ani. Nu are nici conturi bancare, nici bijuterii. Veniturile lui provin din trei surse: salariul de deputat, profesor de Matematică și un PFA.

Dragoș Zisopol, reprezentantul grecilor din România, este deputat din 2004.

El s-a orientat mult mai bine. Are 7 terenuri dintre care unul agricol de 5.000 mp. Și case are destule: două case și două apartamente. Și mașini, tot patru are.

Nu are bijuterii, dar are trei conturi bancare cu economii pentru vremuri grele, și în euro și în lei.

Pe lângă salariul de deputat, obține alte venituri din închirierea unui apartament, dar este și profesor.

Iulius Firczak, reprezentantul rutenilor este la primul lui mandat. Are două apartamente mici și o mașină. Activează și în brokeraj, dar anul trecut nu a pariat inspirat. A câștigat doar 23 000 de lei.

Giureci-Slobodan Ghera îi reprezintă pe croați din 2012. Are doar un apartament în Reșița și două mașini vechi.

Slavoliub Adnagi este tot la primul mandat și este reprezentantul sârbilor. Nu are casă, mașină sau bijuterii, dar are două terenuri agricole în Sannicolau Mare, cu suprafețe de 7.800 mp și de 6.500 mp. Trăiește doar din salariul de deputat.

Rușii lipoveni sunt reprezentați de Andrian Ampleev. Este primul lui mandat de deputat, dar are și proprietăți și mașini, chiar și o barcă. Toate în Tulcea. Nu are bijuterii și conturi bancare, dar pe lângî salariul de deputat a obținut și o sumă de 21.060 în calitate de președinte de CA al Aquaserv SA.

Bulgarii din România au desemnat-o pe Petronela Csokany să-i reprezinte în Parlament. Este la primul mandat și are doar o jumătate de hectar de teren. Fără casă pe el, nici nu posedă o locuință. Are în schimb o mașină. Nu are nici bijuterii, nici conturi bancare și trăiește doar din ce câștigă la Camera Deputaților.

Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România este reprezentată de Iarco Furic, un adevărat latifundiar. Are

17 terenuri intravilane și agricole în județul Timiș, 3 case, o mașină, dar și remorcă, tractor și camion.

Declară că obține venituri doar de la Parlament și are două credite de

95.000 de euro și 120.000 de euro.

Reprezentantul germanilor, Ovidiu Ganț este la al patrulea mandat. Are două terenuri intravilane în Timișoara și două case. Este fan Renault, toate mașinile lui aparîin acestui producător. Preferă să își țină banii în conturi, deschise și în moneda națională, dar și în euro și dolari.

Italienii sunt reprezentați de cel mai modest parlamentar, Andi Grosaru. Deși este și avocat și parlamentar doar la primul mandat, acesta este sărac lipit. Potrivit declarației de avere, nu are nimic.

Iusein Ibram, reprezentantul turcilor, este deputat din 2004. Nici el nu excelează la averi. Are un teren, este coproprietar într-un apartament de 54 mp, dar în Tulcea se lăfăie singur într-o casă de 180 de mp. Nu are nici mașină, nici bijuterii și nici conturi bancare. Pe lângă salariul de deputat are și pensie.

La fel ca bulgarii, polonezii din România au trimis o femeie să-i reprezinte în Parlament. Victoria Longher este la primul mandat și are două terenuri și o casă în județul Suceava. Mașina ei, un Mercedes, este din 1971. Nu are bijuterii și în cont a depus doar 23 000 de lei.

Ucrainienii îl au pe Petreţchi Nicolae-Miroslav în Parlament. Este primul lui mandat. Are o casă și un teren în Sighetu Marmației.

Mariana Venera Popescu, reprezentanta macedonilor are 16 terenuri agricole sau intravilane, majoritatea în Craiova. Tot acolo are 4 case. Este la primul ei mandat și nu are alte venituri declarate în afara indemnizației de deputat.

Albanezii îl au pe Bogdan Stoica. Acesta a câștigat, în 2018, 80 000 de euro la nuntă. Are 4 terenuri, o casă și un spațiu comercial.

Partida Romilor „Pro-Europa” l-a trimis în Parlament pe Daniel Vasile. Nici el nu are nimic, în afară de o datorie de 80 000 de lei la CEC.

Silviu Vexler, reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România este la primul mandat. Împreună cu soția sa, Eugenia, actriță, are 6 terenuri moștenite în Serbia, dintre care un intravilan și 5 agricole cu suprafețe cuprinse între 495 mp și 8.693 mp. Tot în Serbia au o casă de 222 mp, moștenită de soție, iar în București au un apartament de 66 mp.

A câștigat 125.376 lei salariu de deputat plus 52.151 lei din activitateade consiliere a președintelui Federației Comunităților Evreiești din România. Eugenia Vexler este actriță la Teatrul Evreiesc de Stat și câștigă anual 50.253 lei.

Deputatul a repurtat o victorie uriașă pentru evrei în Parlament. Legea lui potrivit căreia evreii pot fi înmormântați fără autopsie, pentru a respecta tradiția cultului mozaic, a fost votată la începutul acestui an.

