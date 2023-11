Muzeul Satului din București găzduiește prima casă de romi. Când se va putea vizita

Muzeul Satului din București a adăugat în colecția sa prima casă de romi. Această locuință are origini în satul Calbor, situat în Țara Făgărașului, iar acțiunea de salvare a acestei case dezvăluie povestea celui care a locuit în ea.

Prima casă de romi de la Muzeul Satului din București

Născut pe 13 august 1893, în satul Calbor din Brașov, Lazăr Năftănăilă s-a aflat în pragul serviciului militar la debutul Primului Război Mondial.

Cu doar trei săptămâni înainte de a împlini 21 de ani, Imperiul Austro-Ungar l-a convocat în armată și l-a trimis pe frontul din Italia.

George, cunoscut în sat drept „cârpaciul de fier”, tatăl lui Lazăr, s-a căsătorit cu Ana, o țigancă din comunitate. Când s-a întors de pe front, Lazăr Năftănăilă ar fi participat la adunările romilor transilvăneni care pledau pentru unirea cu România.

Aceste adunări au fost momentul în care s-au conturat și au fost exprimate cele cinci solicitări socio-etnice esențiale ale romilor din perioada interbelică: drepturi egale, colonizarea cortorarilor, îngrijirea invalizilor și a văduvelor, împroprietărire și reprezentare politică.

Tânărul a pus bazele primei organizații a romilor

Odată ce cererile lor s-au materializat, tânărul Lazăr a devenit din ce în ce mai implicat în viața civică.

Astfel, la 1 mai 1926, a pus bazele Societății „Înfrățirea Rustică”. A marcat astfel înregistrarea oficială a primei organizații a romilor în România.

În februarie 1934, Lazăr a fondat și primul ziar al romilor. Acesta era intitulat „Neamul țigănesc”, oferind o platformă semnificativă pentru activitatea sa în lupta pentru drepturile comunității.

„Fraților! Trăim vremuri grele. […] De soarta noastră nimeni nu se interesează, nimeni nu ne vede, nimeni nu ne aude și nimeni nu ne înțelege durerea. Cui ce-i pasă de un țigan, că e oropsit?

Cine aude vaietul lui și cine apleacă privirea la viața lui? Toate popoarele din lume au prieteni, toți străinii și păgânii au apărătorii lor, numai noi, țiganii, trăim alungați și ocoliți de toți!

Noi nu avem prieteni! Noi nu avem ocrotitori! Soarta noastră încă nu a mișcat inima nimănui. Fraților! Cine să cunoască durerea noastră, dacă noi tăcem? Cine să ne ocrotească drepturile la viață, dacă nu ne plângem?

Cine să ne ajute, dacă noi nu ne ajutăm? Priviți în jurul vostru câtă nedreptate se face celui mai slab dintre noi și niciunul nu protestăm!”, scria Lazăr în manifestul din primul număr al ziarului.

Lazăr Năftănăila a fost cizmar și a murit în anul 1968, în urma unei boli la plămâni.

Mutarea casei de romi la Muzeul Satului din București a început deja

Casa de romi va putea fi vizitată la Muzeul Satului din Capitală din primăvară.

În cadrul proiectului Rom(a)nor, Casa de la numărul 256 din Calbor a fost selectată, inițiind astfel operațiunea de relocare către Muzeul Satului în luna august a acestui an.

Alături de locuință, numeroasele obiecte specifice gospodăriei din zona respectivă. Toate făceau parte din casa și curtea lui Lazăr Năftănăilă și vor fi aduse la București.

Cu o suprafață de 40 de metri pătrați, locuința cuprinde o cameră spațioasă și o bucătărie, însoțite de un pridvor.

Peste jumătate din materialele utilizate în construcția acesteia – piatră, lemn, cărămidă – au fost reciclate și vor fi integrate în structura casei expuse la Muzeul Satului.

„Am făcut aproape un an de cercetare în satele de romi din aproape întreaga țară până când ne-am oprit asupra acesteia și am ales o casă care are o istorie”, a spus Paula Popoiu, manager al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, potrivit Adevărul.