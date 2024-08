Politica Mutarea bombă a premierului Ciolacu: Elimină impozitarea pensiilor sub 3.000 de lei, începând cu 1 octombrie







Guvernul Ciolacu vine în sprijinul românilor cu venituri mici și medii printr-o nouă măsură care va fi adoptată în regim de urgență. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat că pragul de impozitare pentru pensii și indemnizații sociale crește de la 2.000 de lei, cât este în prezent, la 3.000 de lei. Măsura se va aplica începând cu 1 octombrie, când este și Ziua Persoanelor Vârstnice.

Anunțul ministrului social democrat a fost făcut luni seară, după o întâlnire între Simona Bucura Oprescu, premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Finanțe, în care s-a calculat impactul bugetar al măsurii, pentru a se asigura că poate fi implementată.

„În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată”, a declarat ministrul Muncii la Realitatea Plus.

Ce se întâmplă mai exact cu impozitarea pensiilor

Măsura social democraților vine în completarea măsurii de recalculare a pensiilor, prin care 3,8 milioane pensii din sistemul public au crescut. Guvernul Ciolacu se asigură astfel că orice sumă de bani în plus, survenită ca urmare a recalculării pensiilor care ajung sub 3.000 de lei, rămân în buzunarul seniorilor și nu intră sub incidența impozitării.

Astfel, măsura creșterii pragului de impozitare a eliminat această problemă. Spre exemplu, pe cei care aveau o pensie de peste 2.000 de lei și care, în urma recalculării, au beneficiat sau nu de majorare, dar nu depășesc 3.000 de lei, scapă de impozitarea pe care o plăteau până în prezent.

Creșterea pragului de impozitare se va aplica pensiilor din sistemul public. Totuși, surse susțin faptul că se vor face modificări fiscale astfel încât și pensiile militare să beneficieze de noul prag de impozitare, astfel încât să nu se creeze inechități în societate.

Cum se întâmpla până în prezent

În prezent pensiile sub 2.000 de lei nu sunt impozitate de stat, dar se aplică un impozit de 10% pe suma care depășește acest prag.

Premierul Marcel Ciolacu a cerut o analiză fiscală amănunțită înainte de a lua decizia, astfel încât nimeni să nu piardă niciun ban după recalculare.

„I-am cerut ministrului Finanțelor să îmi facă o simulare ca să vedem exact câte persoane intră în această zonă, astfel încât să nu piardă oamenii în loc să câștige. (…) astfel încât nimeni să nu piardă niciun ban nici prin impozitare, nici prin renunțare la vouchere”, a declarat premierul.