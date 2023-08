Autorul musicalului „The Fantasticks” a murit. Își pierduse a doua soție în 2016

Tom Jones, autorul cărții și al versurilor celui mai longeviv musical „The Fantasticks”, a murit, la casa sa din Sharon, la 95 de ani. Fiul lui , Michael, a anunțat tragica veste și cauza decesului, cancerul.

Tom Jones și regretatul compozitor Harvey Schmidt au creat alegoria muzicală „The Fantasticks”, care a avut premiera în 1960 în Greenwich Village și a rulat în afara Broadway-ului timp de 42 de ani. Musicalul s-a făcut remarcat datorită cântecului de deschidere, „Try to Remember”.

Textierul s-a născut în Littlefield, Texas, la 17 februarie 1928. A urmat cursurile Universității Texas din Austin, unde l-a întâlnit pentru prima dată pe colaboratorul său de lungă durată, Schmidt.

Cum a făcut musicalul „The Fantasticks”

După ce a servit în Războiul din Coreea, Jones s-a mutat la New York și și-a început cariera teatrală scriind pentru spectacolele puse în scenă de impresarul Julius Monk. El a colaborat și cu compozitorul John Donald Robb, cu care a dezvoltat „Joy Comes to Deadhorse”, un western muzical bazat vag pe piesa de teatru „Les Romanesques”, scrisă de Edmond Rostand în 1894. Cei doi s-au despărțit din cauza unor diferențe creative. La momentul respectiv, el i-a cerut ajutorul lui Schmidt pentru „The Fantasticks”.

O reluare a spectacolului „The Fantasticks” a avut premiera în 2006 și a avut peste 4.300 de reprezentații până în 2017. Producția off-Broadway a fost regizată de Jones, care a și interpretat personajul Henry.

Acesta a avut doi băieți, Michael și Sam Jones, din cea de-a doua căsătorie cu coregrafa Janet Watson, care a murit în 2016, potrivit Variety.

A făcut istorie

Producția originală off-Broadway „The Fantasticks” a avut 17.162 de reprezentații și a devenit cel mai longeviv musical din lume. Musicalul fost distins cu premiul Tony Honors pentru excelență în teatru în 1991. De la premieră, The Fantasticks a devenit un element de bază al producțiilor regionale, comunitare și de liceu, cu aproximativ 250 de noi producții în fiecare an. Se joacă în facultățile de teatru și în ziua de azi.