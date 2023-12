Muncitorii străini, resursă importantă pentru Bugetul de Stat. Au contribuit cu o sumă fabuloasă

Deficitul mare de pe piața muncii i-a determinat pe patroni să angajeze muncitori străini din afara spațiul european. Astfel, în 2023 în România au ajuns aproximativ 100.000 de expați care au contribuit masiv la bugetul de stat.

Dacă ne raportăm doar la venitul minim, constatăm că cei 100.000 de muncitori străini au contribuit la bugetul de stat cu aproximativ 230 de milioane de euro.

Angajatorii care nu au încotro și sunt nevoiți să angajeze muncitori străini plătesc pe lângă remunerația de bază a salariaților o serie de taxe care ajung în totalitate la bugetul de stat. Astfel, pentru fiecare angajat străin, angajatorii plătesc următoarele taxe.

În decurs de opt ani, în perioada 2015-2023, expații au contribuit la bugetul de stat, sub formă de taxe și impozite, cu peste 500 de milioane de euro. De menționat este faptul că numărul de muncitori străini a crescut exponențial, potrivit Adevarul.

Dacă în 2015 pe piața muncii din România au fost introduși 5.500 de lucrători din afara zonei euro, opt ani mai târziu numărul acestora a ajuns la 140.000.

,,Am pornit de la un prim contingent de 5.500 de muncitori străini aprobat in 2015 și am ajuns la o necesitate de 140.000 de lucrători din afara țării pentru piața muncii din România în 2024.

Conform estimărilor noastre în urma bilanțului realizat intern, în care am analizat contribuțiile la bugetul statului de pe urma muncitorilor străini, putem declara cu fermitate că acest segment al importului de forță de muncă a ajuns să fie un valoros contribuabil la bugetul de stat.

Doar ca să vă faceți o idee, vorbim de aproximativ 500 de milioane de euro, bani aduși la bugetul de stat din 2015 până în prezent de către muncitorii străini”, a declarat Oana Călin, membru al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.