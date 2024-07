Economie Ai auzit de conceptul de muncă flexibilă? Pineapple Square este aplicația care revoluționează industria ospitalității







Ți-ai dori să te bucuri de libertate și flexibilitate la locul de muncă? Ei bine, acest lucru nu mai este doar un vis frumos. Oamenii au nevoie de oportunități de a învăța și a se dezvolta. În acest sens, o nouă aplicație vine în sprijinul celor care își doresc să experimenteze cât mai mult din lumea HoReCa. Pineapple Square este business-ul care introduce în România un nou concept: Gig Economy.

Piața muncii este constant luată cu asalt de schimbare. De la an la an, oamenii își doresc lucruri diferite de la un loc de muncă. Dacă înainte salariul și stabilitatea erau cele mai importante criterii căutate de angajați, acum lucrurile sunt diferite. Se pune accent pe flexibilitate și dezvoltare personală. De ce nu ai putea azi să lucrezi într-o cafenea, mâine într-un restaurant, poimâine într-un bar și apoi să-ți iei câteva zile libere? Deși pare un ideal greu de atins, Pineapple Square, un start-up din domeniul HoReCa, poate face ca acest așa-zis vis pentru mulți să devină o realitate. Aplicația le oferă tuturor oamenilor o lume a oportunităților și a deschiderii către industrie, conform Infofinanciar .

De la job-uri de vară la propria afacere

Încă de la 14 ani, Nichita Herput, fondatorul Pineapple Square, a cochetat cu industria ospitalității. A avut mai multe job-uri de vară, ocupând poziții de la barman până la ajutor la bucătărie. Ulterior, la 18 ani, a ales să plece la studii în Olanda. A studiat managementul hotelier la una dintre cele mai bune școli din lume pe acest profil. „Am luat hotărârea să nu rămân în Olanda. Am zis că mai bine mă întorc înapoi și folosesc lucrurile pe care le-am învățat acolo în România”, a spus acesta.

După terminarea studiilor, și-a început parcursul în dezvoltarea de proiecte pentru bucătării profesionale. „Am făcut de la designul 3D de bucătării și baruri, la vânzări și, până la urmă, am ajuns să mă ocup de relațiile externe între furnizori și distribuitorul la care lucram. Pentru a ajunge să facem proiecte cât mai bune în România, să ieșim din baza sau standardele care existau de foarte mulți ani în industrie”, a explicat Nichita Herput.

Începuturile Pineapple Square

Pineapple Square a luat naștere în 2023. Inițial, această aplicație a fost gândită ca o rețea socială pentru industria ospitalității. „Era o idee prin care puteam să aducem profesioniști de top din industrie într-un loc comun, pentru a atrage cât mai multe talente”, a spus fondatorul. Ideea a fost bine primită în piață, iar Nichita a realizat că are nevoie de profesioniști care să-l ajute mai departe pe partea de tehnologie. Motiv pentru care a ales să aplice în cadrul unor programe de accelerare din Silicon Valley.

„Programul este parte a unui fond de investiții. Acolo am învățat și am înțeles cultura și filozofia din Silicon Valley, care este locul unde se creează viitorul tehnologiei. Înțelegând ce înseamnă scalare, cum ai putea să schimbi o societate prin tehnologie, am luat toate măsurile legate de industria ospitalității și i-am adăugat conceptul de Gig Economy, care este folosit în companii precum Bolt, Uber, Glovo și așa mai departe”, a explicat Nichita.

Gig Economy

Gig Economy este, de fapt, o comunitate în care multe persoane fac job-uri temporare sau pe termen scurt. În loc să aibă un job permanent la o companie, oamenii aleg să facă diferite sarcini mai mici, cum ar fi să conducă o mașină pentru Uber sau să găsească tot felul de proiecte pentru diverse companii. Acest sistem ar putea avea un impact important la nivelul stimulării ocupării forței de muncă în HoReCa.

„Ideea este că ei pot lucra când vor și cât de mult vor. În această economie, majoritatea dintre aplicanți folosește site-uri web sau platforme prin care să-și găsească aceste joburi pentru a câștiga bani. Iar de cealaltă parte, pentru cei care beneficiază de astfel de servicii, este foarte simplu. În Europa, în momentul acesta, după toată perioada de Covid, lipsesc undeva la 3 milioane de oameni din industrie. Astfel, putem aduce experiența asta de a comanda un Bolt în industria ospitalității. Dar în loc să vină o mașină să te ducă din punctul A în punctul B, vine un prestator de servicii și te ajută în locație la 15 minute de la momentul în care ai plasat cererea”, a spus fondatorul.

Conceptul de muncă flexibilă

Practic, aplicația Pineapple Square vine cu conceptul de muncă flexibilă pe piața din România. „De ce nu am putea ca luni să lucrăm într-o cafenea, miercuri într-un restaurant și într-un bar sâmbătă? Este o chestie legată de modul în care societatea se mișcă și își dorește anumite lucruri. Vrei să ai weekend-ul liber? Sigur! Poți să muncești o lună și după poți merge în vacanță. Ideea este că poți face orice îți place. Este pentru persoanele care vor libertate, să poată să aleagă unde lucrează, când și pentru cine”, a spus antreprenorul.

În conceptul colectiv, stabilitatea înseamnă să ai un singur loc de muncă. Dar este vorba de mai mult de atât. Vorbim de oportunități de muncă spontane, oferite prin intermediul acestei platforme.

„Poate dorința mea este să am o stabilitate pe care mi-o oferă platforma, dar nu doresc să lucrez în aceeași locație. Vreau să am cât mai multă experiență. HoReCa este despre a experimenta, de a merge la un restaurant, să încerci să lucrezi cu alți bucătari, să încerci alte gusturi, să vezi, să înveți. Platforma este și pentru acei oameni care au nevoie de ceva în plus. Poate au un job stabil. Sunt foarte multe persoane cu PFA sau SRL care sunt dispuse să presteze, la cerere, servicii. Dar în HoReCa nu au aceste oportunități într-un mod transparent. Ideea noastră este să le oferim acces la toate prin intermediul unui click”, a explicat Nichita Herput.

Agora industriei ospitalității

Numele afacerii, Pineapple Square, are o semnificație aparte. Și nu, nu vine de la celebrul personaj din desenele animate ale copilăriei. Ananasul a devenit un simbol al industriei ospitalității. „Este o poveste de când exploratorii sau navigatorii mergeau pe mare și își puneau un ananas în fața casei când se întorceau din călătorie. Care semnifica faptul că a revenit cu bine și așteaptă oaspeți. Azi, aceste povești s-au transpus, după foarte mulți ani, în simbolul industriei”, a afirmat antreprenorul. Iar Square vine de la Agora, care erau acele piațete din Grecia Antică, unde se strângeau toți profesioniștii din oraș. Astfel, aplicația este, la nivel de concept, o Agora a industriei ospitalității.

În prezent, sunt 50 de cafenele, restaurante și baruri care folosesc aplicația. De asemenea, s-au înscris peste 400 de profesioniști care sunt dispuși să lucreze în HoReCa.

Profilul interactiv înlocuiește CV-ul

Cum funcționează platforma? Ei bine, angajatorii postează un anunț, în care spun de ce au nevoie și cât sunt dispuși să plătească pentru job-ul respectiv, dar și câte ore vor avea nevoie de angajat. Ulterior, oamenii care sunt dispuși să muncească și au profil realizat pe aplicație sunt notificați.

„Profilul seamănă cu un CV, adică am poza mea de profil, scriu despre experiență. Dar noi mai adunăm și chestii importante, cum ar fi poze de la alte lucrări pe care le-am avut, cum arată mâncarea mea, video despre cum gătesc un preparat. Punem la dispoziție un interviu de un minut, adică un minut de prezentare a persoanei respective, în care eu îmi dau seama dacă vreau să vină sau nu la mine în locație”, a explicat antreprenorul.

Ulterior, angajatorul dă accept la un profil și se semnează contractul de prestări servicii. Angajatul este notificat dacă a fost sau nu acceptat.

Beneficii pentru angajatori

Această aplicație oferă multe beneficii pentru angajatori. În secunda în care au nevoie de personal, se pot baza pe platformă. „Oferim șansa aceasta de a nu mai da 20 de telefoane ca să găsești o persoană”, a spus Nichita.

De asemenea, un avantaj uriaș este scutirea angajatorilor de presiunea birocrației. „Toată birocrația aceasta din România, noi ne ocupăm de ea pentru că suntem prestatori de servicii. Contractele se fac și se semnează în platformă. Deci, tu postezi, accepți, ai semnat contractul și totul este legal. Plătești o singură factură care este decontabilă. Știm foarte bine legile din România, este complicat să lucrezi cu oamenii. Dar, în primul rând, dacă nu mai este nevoie de persoane, tu te încarci cu toate acele taxe și salarii de care, poate, nu ai nevoie. Dacă am aceeași echipă constant, nu este foarte rentabil să o mențin”, a explicat antreprenorul.

Garantarea plății

Un aspect important al Pineapple Square vine să rezolve problemele din industrie. Aplicația le garantează lucrătorilor plata. Mai exact, aceștia vor primi suma exactă care le-a fost promisă, fără a exista schimbări pe parcurs. „O chestie pe care noi o facem este să garantăm plata oamenilor care lucrează. În secunda în care angajatorul postează oferta de job, noi luăm banii deja. Dacă nu reușește să angajeze pe nimeni, banii se trimit înapoi. Dacă restaurantul anulează cu 24 de ore înainte, noi vom oferi omului care trebuia să meargă la muncă jumătate din suma care s-a promis inițial”, a spus fondatorul afacerii.

În plus, în cadrul aplicației există un sistem de review, atât pentru angajat, cât și pentru angajator. „Când am mers într-o locație, pot spune cât de fain a fost, dar și angajatorul poate spune lucruri despre mine. Îmi creez un fel de personal branding în industrie, care poate fi extrem de folositor”, a afirmat Nichita Herput.

Antreprenorul a făcut parte din programul F&B Business Accelerator, lucru care l-a ajutat în procesul de evoluție. „În cadrul F&B este un mix interesant de locații și oameni. A fost de foarte mare ajutor tot programul, pentru că, în primul rând, ai acces la cohorta ta de oameni, la profesioniștii din domeniu. Ai nevoie de aceștia pentru a putea dezvolta tehnologie, de oameni cu experiență, care înțeleg piața și pot să aibă un impact în piață”, a spus fondatorul Pineapple Square.