Mulți români se pregătesc pentru Crăciun şi Anul Nou. Care sunt destinațiile cele mai căutate şi cât costă un sejur 

Pachetele turistice speciale de Crăciun şi Anul Nou sunt foarte generoase pentru românii care nu doresc să petreacă sărbătoririle acasă. Iar în topul preferințelor sunt destinațiile exotice cu mult soare.

Se poate spune că mersul la munte, la schiat, nu mai este o plăcere, iar stațiunile montane celebre sunt înlocuite cu țările calde unde se poate face plajă pe malul oceanului cât mai departe de România.

Destinațiile cu mult soare sunt în top preferințelor

De exemplu, o româncă iubitoare de călătorii vrea să plece iarna aceasta cât mai departe de casă. Aceasta şi-a planificat o vacanță în America și își dorește mult să vadă și Las Vegas.

„E o țară de vis, vreau să văd Grand Canion, muzeu, să mă plimb. Vreau să fie o experiență unică. Călătoresc destul de des, săptămâna viitoare plec în Thailanda. Luna trecută am fost în Egipt și chiar îmi place să călătoresc, să văd cât mai multe locuri, tradiții, oameni”, a declarat ea.

Sunt și români cărora li se pare foarte interesant să plece într-o croazieră, să-și petreacă vacanța de iarnă pe vas. Marina, o altă româncă, se va îmbarca în Buenos Aies și va ajunge până în Antarctica.

„N-am fost în Antarctica, e loc de care auzi și vrei să-l vezi. Îmi doresc să văd Capul Horn – Ushuaia, care sunt niște locuri interesante, mai ales pentru noi, care am citit „Toate pânzele sus”. Am făcut o socoteală și am zis: cât economisesc din pregătirile de Revelion, mai adăugăm puțin și iese o croazieră, care e mai relaxantă”.

Destinațiile cele mai vânate de către români

În acest an, de Crăciun şi Anul Nou, destinația cea mai căutată este Indonezia, urmată de croaziere în Marea Caraibilor cu Crăciun petrecut în Ecuador și Revelion în Galapagos. Turiștii au la îndemână o mulțime de activități, fie că vorbim de snorkeling, diving, tot felul de tururi culturale sau dans în cluburi ori pe plajă.

De asemenea, un sejur cu familia, 9 zile în Punta Cana, pornește de la 1890 euro, All Inclusive, cu zbor, cazare, transferuri și asigurare incluse. Un pachet în Europa, 11 zile în Portugalia, Lisabona și Algarve, cu zbor, asigurare de călătorie și cazare cu mic dejun inclus, tranferuri, tururi și vizite incluse începe de la 1390 euro.

Pentru cei care își doresc o destinație exotica complexa, pachetul Miami & croaziera Caraibe, de la 2150 euro, poate fi varianta ideală, aceasta incluzând zbor, cazare, transferuri, tururi și vizite. Iar pentru cei care doresc să își petreacă 17 zile într-o vacanță de vis, un circuit Share a Trip Malaezia, Cambogia și Vietnam, costul începe de la 3640 eur pentru zbor, transferuri, cazare cu mic dejun sau pensiune complete și asigurare inclusă.

„Turiștii aleg atât croaziere, care de exemplu să ajungă în Caraibe, de Crăciun să fie în Guadeloupe și apoi să fie purtați de căldurosul vânt caraibian către San Martin, Santa Lucia, Barbados. Sunt destinații unde, de obicei, se ajunge foarte greu, ar trebui să iei avioane, să coste foarte mult. Pe când, într-o croazieră, pe un vas foarte elegant, cu mesele asigurate vor ajunge într-un confort deosebit în aceste destinații foarte frumoase. Un pachet pentru Europa pornește de 1.200 de euro, iar dacă vorbim despre o croazieră tariful poate ajunge până la 5.000 de euro, a dezvăluit Florin Ionescu, expert în turism, pentru Digi24.