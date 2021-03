Mugur Mihăescu, atac la Guvern: „Pentru ei suntem doar o statistică”. Mugur Mihăescu a vorbit despre noile măsuri anunţate de autorităţi. Iar mesajul său este unul foarte dur adresat autorităţilor care, în opinia sa, nu oun nimic în loc. Nu fac decât să distrugă industria HoReCa.

Reprezentanţii HoReCa se plâng că autoritățile joacă alba-neagra cu restaurantele. Mulţi sunt deja în faliment, iar angajaţii nu au din ce trăi.

Artistul spune: „Patronii, unii dintre ei supraviețuiesc, dar angajatii ăia, vai steaua lor”.

„Nu sunt noi restricţii. Sunt aceleaşi restricţii de un an de zile”, a mai declarat Mugur Mihăescu.

Şi continuă: „După aceleaşi restricţii, avem tot 1.000 de oameni la ATI. Indiferent că am fost închişi, deschişi, tot 1.000 de oameni la ATI am avut, indiferent de cât de deschişi sau închişi am fost noi.

Atâta timp cât oamenii circulă si mijloacele de transport iar mall-urile sunt arhipline și supermarketurile sunt arhipline, când se închide ceva, aceleași restricții, închidem HoReCa. Asta nu am înțeles-o niciodată.

Fraţilor, ați închis HoReCa. Facem parte din sistemul ăsta, să ne apăram unii pe altii. Ok. Ce ați pus în loc, că ne ați inchis? Nimic. Doar promisiuni, nimic, nimic, nimic. Am reinvestit acum să facem stocurile, am ținut deschis trei saptămâni, ne ați închis iar. Ce ați pus în loc? Iar nimic. Despre asta este vorba”, este mesajul artistului de la Vacanţa Mare.

Mugur Mihăescu: Au zis închidem HoReCa, dar nu închidem și colectarea taxelor și impozitelor.

„Colac peste pupăză în ceea ce priveşte Horeca va veni Cîțu să ceară și impozitele. Au zis închidem HoReCa, dar nu închidem și colectarea taxelor și impozitelor. Nu, aia venim. Păi din ce să vă plătim mă, că ne ați închis? Marea grijă pe care o are tot Guvernul nostru pentru industrii și pentru oameni. Patronii, unii dintre ei supraviețuiesc, dar angajatii ăia, vai steaua lor”, a mai declarat artistul.

„Și pe urmă o să zică lumea, că de ce vor ăștia să iasa în stradă, sau să le dea în cap cu ceva, pentru că pentru ei suntem doar o statistică, pentru ei nu există Ionel, Dan, Marian. Pentru ei suntem doar o statistică. Stati acasa. faceti. Păi facem asta de un an. Nu s-a schimbat nimic bun. Să avem răbdare. Păi ne spuneți de un an”, a spus Mugur Mihăescu la Antena 3.