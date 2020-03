Motorul gravitațional stelar a fost amânat. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 30 martie s-au născut: Maimonides, Vincent van Gogh, Francisco de Goya, Eric Clapton, Paul Verlaine, Richard Sims, Warren Beatty, Celine Dion, Magda Ianculescu, Ion Tripşa, Viorel Cosma.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ioan Scărarul, Proorocul Ioad şi Euvula. Nimic în „kalendar”, dacii erau oameni harnici, nu avea tot timpul sărbători şi pomeniri.

„Evenimentul Zilei” din 30 martie 1867 – Senatorul William H. Seward, Secretarul de Stat, adică ministrul de externe, însărcinat de Președinte, de Guvernul american, cumpără de la ruşi, după negocieri dure și lungi, Alaska, pentru suma de 7,2 milioane dolari, adică doi cenţi pe acru (un acru = 4.047 metri pătraţi). Alaska are o suprafață actuală de 1.518.800 kilometri pătrați. De aproape șapte ori mai mare decât România, în prezent.

Țări și teritorii au fost multe vândute și cumpărate în istorie. Manhattan, de exemplu, a fost vândut de nativi, de pieile roșii, către olandezi. Pe atunci New York se numea New Amsterdam. Olandezii au mai cumpărat și Suriname de la britanici. Texas a fost cumpărat. Și Mississippi, de la francezi. Un dictator din Bolivia a vândut o bucată din țară către Brazilia, pentru un cal de curse. Și exemplele pot continua, nu am pomenit nimic de Africa, cea mai tranzacționată parte a lumii, atât țările, dar mai ales locuitorii!

Alaska, un pion din jocul de pe tabla de șah strategică mondială de la jumătatea secolului XIX. Rușii nu mai puteau să mențină controlul teritoriului aflat la mai mult de zece mii de kilometri de Moscova, iar americanii se temeau să nu intre în posesia Germaniei, sau a Marii Britanii. Dar, opinia publică americană este ostilă: „O mulţime de dolari pentru o mulţime amărâtă de gheaţă” – ”Seward‘s Folly” – urlă ziarele. Pe atunci nu se ştia de petrol, cupru, titan, zirconiu, mangan etc, etc – şi mai ales de poziţia excepțională strategică! Astăzi se poate spune: bună afacere, bravo senatorului Seward!

Te-ar putea interesa și: