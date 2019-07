Despre un motocultor de aproximativ 3000 de lei: „Revin cu detalii privind comportarea acestei motosăpătoare. Ea face față cu brio la mărunțirea unui teren argilos (pregătit din toamnă – arat). Pâmântul trebuie să aibă o umiditate mai scăzută, pentru o mărunțire mai bună (altfel există riscul rămânerii unor bulgări care pot împiedica răsărirea culturii). Raritele din dotare nu permit montarea directă la pinten (cel care dictează adâncimea de lucru). În schimb, le-am montat fără nicio problemă pe cadrul cultivatorului (pe acesta se poate monta și o singură rarită) Plugul l-am testat pe un teren nelucrat (ușor nisipos), nu înainte de a ascuți cuțitul, de a îngreuna utilajul prin montarea pe fiecare manicot, la exterior, a câte un disc de fitness de câte 5 kilograme și lângă roata de transport (6 din M.U.) a unei alte greutăți de circa 4 kilograme. Cu o ușoară patinare, plugul și-a făcut treaba destul de bine (a întors brazda la o adâncime undeva la 14 centimetri. Per ansamblu, sunt mulțumit de acest pachet (încă n-am testat și cultivatorul propriu zis.”

Despre un motocultor de aproximativ 2000 de lei: „Raportul calitate preț este excelent. Motocultorul este fiabil, excelent la scos cartofi, excelent la frezat, bun la prășit porumbul, excelent la făcut rândurile pentru pus cartofi. Iar dacă aveți puțină imaginație, vă puteți ajuta de el și la dat zăpadă. Ca minusuri avem plugul care este mic, nu întoarce brazda suficient și nu intră suficient în pământ, din cauză că motocultorul este ușor. Cu cauciucurile faci până în 200 de metri dacă nu le umfli suficient de tare. La fiecare utlizare trebuie verificată presiunea din roți, altfel se învârte cauciucul pe jantă și se taie valva.”

Despre un motocultor de aproximativ 1500 lei: „Este un produs bun pentru grădini de legume și solarii modeste ca dimensiuni (eu am o grădină de 1500mp). Montajul e intuitiv, dacă ai puțină idee de mecanică. Funcționează foarte bine, pornește la prima sfoară, chiar dacă e nevoie să tragi șocul de fiecare dată (și cu motorul cald). Am rămas plăcut impresionat de calitatea accesoriilor care o însoțesc, tabla este foarte groasă, sănătoasă. Frezele la fel. Am schimbat uleiurile după primele 5 ore de funcționare, așa cum scrie în manual. Am pus Liqui Moly 10w40 la motor, aditivat cu Liqui Moly CeraTec și la transmisie orice ulei 75w90, T90. Rămâne de văzut cât ține pe viitor, având în vedere că nu o să fie prea solicitată.”

Indiferent de prețul pe care producătorii îl solicită, clienții se așteaptă la componente de calitate, o asamblare intuitivă a acestora, precum și la o versatilitate ce fac un motocultor excelent pentru diverse lucrări în grădină.

