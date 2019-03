A venit primavara! Cumpara motocoasa pe benzina sau electrica! Afla cat costa (P)

Motocoasa pe benzina sau electrica este un echipament care nu ar trebui sa lipseasca din trusa de utilaje de gradinarit si scule de mana.





Si cum primavara incepe gradinaritul, merita sa investiti inca de pe acum intr-o motocoasa de calitate pentru tuns iarba. Aflati care sunt preturile in prezent.

O gasim deseori si sub denumirea de motocositoare pentru tuns gazonul. Functioneaza cu benzina, cu amestec ulei + benzina sau poate fi electrica. Turatia, diametrul de taiere guta, capacitatea cilindrica si capacitatea rezervorului, caii putere si diametru taiere disc, pretul si producatorul - toti acestia sunt factori importanti de avut in vedere la achizitionarea unei masini de tuns iarba noi. Caracteristicile si performantele sale influenteaza automat pretul.

Pentru ca magazinele de profil sunt foarte ofertante in ceea ce priveste aceste scule si unelte, este util sa raspundeti la cateva intrebari ce va pot ghida la cumparare. Iata cateva exemple:

• Cat de intens voi folosi motocoasa pentru casa si gradina?

• Ce particularitati are suprafata de lucru pentru motocoasa (iarba deasa, ciulini grosi etc)

• Ce putere ar trebui sa aiba motocoasa?

Cat costa o motocoasa pentru casa si gradina?

In functie de cerinte, destinatie si randament vizat puteti opta pentru motocoase ieftine, la preturi medii sau motocoase profesionale, puternice. Exista pachete promotionale care includ echipament de protectie.

Motocoase ieftine pentru uz casnic

Preturile celor mai accesibile motocoase incep de la 89 de lei. Acestea sunt in general utilaje simple, tip trimmer electric, usoare si si simplu de manevrat, cu performante multumitoare pentru cei care vor sa scape de vegetatia nedorita din jurul casei, sa finiseze sau sa tunda gazonul, sa coseasca iarba, sa taie arbusti, sa intretina un gard viu, sa curete in jurl pomilor fructiferi etc.

Motocoasa electrica Ruris TE400, 400 W, 14000 RPM, 22 cm (Portocaliu) = 89.99 lei, de folosit cu echipament de protectie

Motocoasa electrica Daewoo DAGT250GE, 250 W, 240 mm = 113 lei

Motocositoare pe benzina - categoria medie de pret

Urcam pe treapta performantelor si regasim mai departe motocoase mai zvelte, cu forma mai mare (pentru umar), mai puternice si pregatite sa infrunte chiar si vegetatia mai dificil de indepartat.

Motocoasa de umar Ruris DAC 310, putere motor 2.5 CP, Motor TEZ, 2 timpi, 20 cm = 549 lei

