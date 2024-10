Monden Motivul pentru care Mario Fresh i-a spus adio Alexiei Eram. N-a fost o decizie de moment







Mario Fresh și-a șters toate pozele de pe Instagram cu Alexia Eram, iar la scurt timp s-a zvonit că a părăsit-o. Cântărețul a lansat recent o nouă piesă, intitulată „Nu plânge”, dar se pare că n-a avut succes așa cum a visat el. După lansare, s-ar fi recurs la cea mai bună strategie de promovare: o așa zisă despărțire dintre Mario și Alexia.

Mario Fresh a scos o piesă după despărțire

Și coperta piesei ar fi pentru Alexia. Mario Fresh apare într-o încăpere, iar pe perete este un tabou cu doi ochi verzi.

”Doare atunci când pui capul pe pernă și mă visezi,

Mă visezi cum te alintam și sărutam pe ochii tăi verzi

Și-ți spuneam că faci cât un univers,

Ce faci tu în fața casei mele, dacă știi eu îți fac rău ție?

Nu zic nu, eu aș ieși, dar nu vreau să mă vezi că-s bine”, sunt câteva din versurile piesei.

Și coperta piesei are o imagine sugestivă. Mario Fresh apare într-o încăpere, iar pe perete este un tabou cu doi ochi verzi.

Cei doi și-au mai spus adio și în trecut, dar au decis să își mai dea o șansă. De data aceasta despărțirea lor pare să fie definitivă. Apropiații celor doi au povestit că aceștia s-au separat în urmă cu o lună.

Alexia Eram este copleșită

Alexia Eram nu și-a șters pozele de pe Instagram cu Mario. Mai mult, ea a plecat la Paris la un eveniment cu actorii din „Emily in Paris”. Fiica Andreei Esca a spus că este copleșită de tot ce se întâmplă și recunoscătoare că a avut această oportunitate.

View this post on Instagram A post shared by Alexia Eram♛ (@alexiaeram)

A plecat la Paris

„Zilele acestea am fost copleșită de valul de lucruri bune care mi s-au întâmplat printre care și marea întâlnire cu o parte din actorii serialului Emily in Paris pe care am așteptat-o cu sufletul la gură, dar și cu emoții. După ce am zburat în Cracovia împreună cu @netflixro pentru a înregistra acest minunat interviu cu însuși Antoine, Luc și Julian în persoană, am avut șansa să fac cunoștință serile trecute cu Alfie tocmai în Paris. A fost o adevărată realizare pentru mine și nu pot decât să mă bucur că această dorință a devenit realitate”, a scris tânăra pe contul de socializare.