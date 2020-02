Fostele componente din trupa „Andre” nu o duc prea bine în acest început de an, asta e clar! Conform site-ului impact.ro, Antonescu nu a divorțat încă de Traian Spak dintr-un motiv cât se poate de incredibil: afaceristul stabilit în America refuză să semneze actele fiind gelos pe relația soției sale cu Ștefan Manolache!

Așadar, motivul e chiar Traian Spak, care nu dorește să-și vadă deja fosta parteneră refăcându-și viața personală. „El nu vrea să-i dea divorțul”, a dezvăluit o sursă apropiată cuplului. În plus, ca să o țină în continuare „legată” de el pe Andreea Antonescu, Traian Spak inventează tot felul de pretexte și scuze pentru refuzul de a semna actele de divorț.

Însă, nici la instanța de judecată nu vrea să apeleze Andreea Antonescu. Are un copil cu Traian Spak, pe micuța Sienna, care locuiește la Galați, la bunica maternă. Un proces la tribunal cu tatăl Siennei n-ar produce decât traume minorei, este convinsă Andreea Antonescu.

„În momentul acesta, atât eu, cât și Traian suntem două persoane libere! Nu mai suntem implicați într-o relație, decizie pe care am luat-o împreună încă de acum câteva luni. Între noi au rămas o relație de prietenie și procedura birocratică! Dându-mi seama că planurile noastre nu mai sunt comune, eu am decis să deschid subiectul, asta după ce am analizat situația pe toate părțile. I-am spus sincer care este opinia mea legată de viitorul nostru ca relație, i-am explicat faptul că fiecare dintre noi are dreptul la a-și împlini visele, oricare ar fi ele”, declara Andreea Antonescu într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă.

