Pe 7 iunie, Anglia și România se vor duela în Regat. Partida nu va avea loc pe faimosul Wembley, dar nici pe cele două arene din Manchester, deoarece în acea zi sunt programate alte evenimente. Federația Engleză de Fotbal s-a gândit ca jocul să aibă loc pe terenul lui FC Liverpool, pe bătrânul „Anfield”, însă și astăzi campioana Europei nu a renunțat la această restricție.

Liverpool nu le mai oferă acreditări jurnaliștilor de la The Sun încă din 15 aprilie 1989, imediat după tragedia de la Hillsborough. Atunci, la meciul dintre Liverpool și Nottingham Forest, 96 de oameni au pierit după o busculadă, dar mai ales din cauza organizatorilor. Chiar după această tragedie, cei de la The Sun au publicat informații false, mai ales la adresa fanilor lui Liverpool. Dezinformările celor de la The Sun au continuat ani buni, iar clubul a rupt orice contact cu acest cotidian. În 2016, judecătorii au decis că vina pentru regretabilul episod din 1989 nu o poartă fanii lui Liverpool, ci poliția, care a permis accesul unui număr prea mare de oameni. pe acea arenă.

„Dacă nu le dați voie celor de la The Sun să intre la meci cu acreditări, mutăm meciul la Londra sau în altă parte”, le-ar fi spus recent federalii șefilor lui Liverpool. Așa cum era de așteptat, „cormoranii” și-au menținut poziția.

Astfel, meciul Anglia – România ar putea avea loc pe unul dintre arenele londoneze, sau chiar la Newcastle.

