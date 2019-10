La sfârșitul lunii iunie, Curtea de Apel Brașov a dispus 18 achitări în dosarul cunoscut drept „Ferma Baneasa” și în care se regăseau nume grele precum: Printul Paul al Romaniei, avocatul Robert Rosu, jurnalistul Dan Andronic, oamenii de afaceri Tal Silberstein, Benyamin Steinmetz, Remus Truica, dar si pe Moshe Agavi, Marcovici Marius Andrei, Mateescu Lucian Claudiu, Sin Gheorghe, Pavaloiu Nela, Dima Niculae, Jecu Nicoale si altii.

„Judecătorul Costel Cristinel Ghigheci de la Sectia penala a Curtii de Apel Brasov au finalizat de motivat Sentinta penala nr. 39 – in 231 de pagini – pronuntata in dosarul nr. 345/64/2016, in 27 iunie 2019, prin care au dispus achitarea celor 18 inculpati trimisi in judecata de DNA pe motiv ca „fapta nu exista” ori „fapta nu este prevazuta de lege penala”. Rusinos pentru marii procurori umflati in pene de Kovesi, dar altfel maestri la rateurile incasate in instanta, anchetatorii anticoruptie au vazut infractiuni acolo unde o persoana nu facea decat sa isi exercite profesia, de avocat sau de jurnalist, dupa caz”, scrie luju.ro.

Cele mai scandaloase inculpări în dosar au fost cele ale jurnalistului Dan Andronic și ale avocatului Robert Roșu, care nu au făcut altceva decât să își practice onest profesiile. Fapt constatat, dealtfel, de către judecători.

Dan Andronic a fost „agățat” pentru puerilul motiv că în unele discuții purtate de unii inculpați în dosar, s-ar fi mentionat numele acestui, El a fost considerat a fi „persoana prin intermediul carei vor controla presa”, dar si pentru ca si-a facut treaba de jurnalist si de consultant media.

Instanța a reținut că „publicarea unor articole în ziar ori oferirea de consultanță în domeniul relațiilor cu publicul” nu poate reprezenta o infracțiune de complicitate la trafic de influență, așa cum au cerut procurorii DNA Brasov. Astfel, Curtea a dispus achitarea lui Dan Andronic în baza art. 16 lit. b) CPP – „fapta nu este prevazută de lege penală”.

Și avocatul Robert Roșu a fost inculpat de DNA pentru ca a desfasurat o activitate specifică de apărător, adică ce trebuie să facă un avocat

El a fost achitat pentru pretinsa infracțiune de trafic de influență în baza art. 16 lit. a) CPP – specificându-se că “fapta nu există”. DNA l-a acuzat pe Robert Roșu ca, exercitandu-și profesia de avocat, a notificat instituții publice, a încheiat acte și imputerniciri, a redactat notificări și memorii, a participat la ședintele comisiilor de retrocedare și a desfășurat alte activitati specifice unui avocat, a avut un rol esențial în „activitatea grupului” în scopul obținerii unor imobile din Pădurea Snagov și Ferma Regală Băneasa.

Ani de zile, aceste persoane au fost plimbate prin instanțe și audieri de martori. În realitate, atât avocatul Robert Roșu, cât și jurnalistul și consultantul media Dan Andronic, au fost luați de DNA pentru că și-au exercitat profesiile. Mai mult în motivare se specifică că fiecare dintre aceștia au avut preocuparea ca toate actele intocmite în cauză să fie legale.

„Dovada vănătorii de trofee din dosarul Ferma Băneasa este dată în primul rând de încăpățânarea procurorilor DNA Brașov de a scoate un dosar penal în speța Fermei Băneasa, deschizând inițial un prim dosar în 2012 (63/P/2012), pe care mai apoi l-a disjuns în 2015 (18/P/2015), formându-se mai apoi un alt dosar (259/P/2015) în același an, care a fost și finalizat cu rechizitoriul din 17 mai 2016, semnat de procurorii Cornel David-Deca și Monica Munteanu, privindu-i pe Prințul Paul al Romaniei, avocatul Robert Rosu, oamenii de afaceri Tal Silberstein, Benyamin Steinmetz, Remus Truica, jurnalistul Dan Andronic, dar și pe Moshe Agavi, Marcovici Marius Andrei, Mateescu Lucian Claudiu, Sin Gheorghe, Pavaloiu Nela, Dima Niculae, Jecu Nicoale si alții”, explică Lumea Justiției.

Iată și fragmente din motivare:

„Instanta constata ca probele administrate judecatii nu confirma savarsirea de catre inculpatul Andronic Dan Catalin a acestei infractiuni (n.red. – complicitate la trafic de influenta).

Pentru a se putea retine in sarcina inculpatului Andronic Dan Catalin complicitate la infractiunea de trafic de influenta ar trebui sa se dovedeasca, dincolo de orice dubiu rezonabil, ca inculpatul ar fi ajutat sau ar fi inlesnit in orice mod comiterea acestei infractiuni si ca a avut si intentia sa faca acest lucru.

Asa cum s-a aratat anterior, singurul inculpat in sarcina caruia se retine in cauza savarsirea infractiunii de trafic de influenta este inculpatul Truica Remus. Nu exista nicio proba ca inculpatul Andronic Dan Catalin s-ar fi intalnit separat cu inculpatul Truica Remus ori cu inculpatul Al Romaniei Paul Philippe, pentru a se putea sustine ca el ar fi putut comite cu aceste ocazii vreun act de inlesnire a infractiunii de trafic de influenta. Dimpotriva, probele de la dosar confirma faptul ca inculpatul Andronic Dan Catalin a participat la doua sau trei intalniri cu mai multe persoane, la sediul societatii de avocatura Tuca, Zbarcea si asociatii, in care s-au discutat aspecte legate de derularea contractului de cesiune incheiat in anul 2006 intre Reciplia SRL si Al Romaniei Paul Philippe. Toate persoanele care au participat la aceste intalniri au declarat ca nu s-a discutat in cadrul lor vreun aspect legat de traficul de influenta.

Din probe rezulta ca intalnirile la care au fost prezenti inculpatii Andronic Dan Catalin si Al Romaniei Paul Philippe au avut loc dupa ce inculpatul Truica Remus s-a retras din societatea Reciplia, in anul 2010, iar conducerea efectiva a societatii a fost preluata de inculpatul Tal Silberstein. Aceasta succesiune a evenimentelor este explicata si prin faptul ca martorii audiati arata ca inculpatul Andronic Dan Catalin l-a insotit pe Tal Silberstein la aceste intalniri, avand in vedere relatia de prietenie dintre acestia. Or, intrucat dupa iesirea inculpatului Truica Remus din societatea Reciplia si preluarea conducerii acestei societati de catre Tal Silberstein se savarsise deja infractiunea de trafic de influenta retinuta in cauza, nu mai era posibila savarsirea vreunui act de complicitate la aceasta infractiune din partea inculpatului Andronic Dan Catalin.

Inculpatul Andronic Dan Catalin isi justifica prezenta la aceste intalniri exclusiv prin relatia de prietenie a sa cu inculpatul Tal Silberstein, fara sa obtina vreun avantaj patrimonial din acest proiect. (…)

Avand in vedere ca inculpatul Andronic Dan Catalin isi desfasoara activitatea in domeniul presei, consultarea pe care acesta ar fi putut sa o ofere proiectului ,,Reciplia” nu putea fi decat in zona de relatii cu publicul. Acest aspect este mentionat si de inculpatul Tal Silberstein. (…)

Nu este nimic nelegal in desfasurarea unei activitati de promovare in presa a unui proiect de afaceri sau a unei persoane ori in activitatea de combatere a unor articole negative, iar activitatea desfasurata in acest sens de inculpatul Andronic Dan Catalin in legatura cu proiectul ‘Reciplia’ nu poate fi considerata una ilicita. Doar daca inculpatul Andronic Dan Catalin ar fi avut cunostinta despre savarsirea infractiunii de trafic de influenta de inculpatul Truica Remus si ar fi desfasurat acte de promovare a proiectului in presa, ca sa-l ajute astfel pe acesta din urma sa comita mai usor infractiunea, s-ar fi putut retine complicitatea la trafic de influenta. Nu exista, insa, in cauza nicio proba din care sa rezulte ca inculpatul Andronic Dan Catalin ar fi avut cunostinta despre savarsirea de catre inculpatul Truica Remus a unei infractiuni de trafic de influenta in legatura cu incheierea si desfasurarea contractului de cesiune de derpturi succesorale ale inculpatului Al Romaniei Paul Philippe.

Niciunul din martorii care au fost de fata la intalnirile la care a participat si inculpatul Andronic Dan Catalin nu a sustinut ca s-ar fi comis la aceste intalniri fapte de trafic de influenta. (…)

Publicitatea si promovarea in mass-media este o activitate normala in afaceri, fara ca acest lucru sa constituie o fapta ilicita. (…)

Nu rezulta din probele de la dosar nici faptul ca inculpatul Andronic Dan Catalin ar fi desfasurat in ziarele pe care le detine o campanie sustinuta de promovare a inculpatei SC Reciplia SRL ori a inculpatului Al Romaniei Paul Philippe. Dimpotriva, inculpatul Al Romaniei Paul Philippe s-a plans ca nu a avut o colaborare cu acesta.

Din probe rezulta ca inculpatul Andronic Dan Catalin era consultat de regula in cazul in care in presa apareau articole negative la adresa societatii Reciplia SRL ori la adresa inculpatului Al Romaniei Paul Philippe, cerandu-i-se parerea cu privire la eventualul drept la replica. Aceasta activitate se incadreaza in limitele libertatii de exprimare intr-o societate democratica, fara sa aiba vreo conotatie ilicita. (…)

Asa cum s-a aratat anterior, campaniile de presa pe diferite subiecte sunt legale, neputandu-se prezuma ca in spatele lor sta savarsirea de infractiuni. Pentru a se retine ca printr-un articol in presa s-a comis ori s-a inlesnit comiterea unei infractiuni ar trebui dovedite elementele constitutive ale infractiunii respective, aspect nedovedit in cauza. In plus, raspunsul unei societati la atacurile din presa sunt acte normale de aparare a prestigiului si imaginii. (…)

Fata de toate aceste aspecte, intrucat nu rezulta din nicio proba ca prin publicarea unor articole in ziar ori prin oferirea de consultanta in domeniul relatiilor cu publicul inculpatul Andronic Dan Catalin ar fi urmarit sa ajute sau sa inlesneasca savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta, instanta va retine ca fapta comisa de acesta nu este prevazuta de legea penala.

Pentru a se putea retine infractiunea de trafic de influenta ar trebui ca faptuitorul sa pretinda ca are o influenta directa si ca poate influenta in mod direct functionarii publici competenti sa dispuna cu privire la cererea cumparatorului de influenta. Daca faptuitorul ar pretinde ca poate influenta in mod indirect functionarii publici, prin intermediul presei, nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de trafic de influenta, deoarece textul de lege nu cuprindes si aceasta ipoteza. In speta nu s-a facut, insa, nici dovada faptului ca inculpatul Andronic Dan Catalin ar fi urmarit sa influenteze in mod indirect, prin articole de presa, functionarii publici competenti sa dispuna asupra cererilor de retrocedare ale inculpatului Al Romaniei Paul Philippe. Dimpotriva, din probe rezulta ca inculpatul nici nu i-a acordat vreo importanta deosebita promovarii in presa a inculpatului Al Romaniei Paul Philippe, chiar acesta din urma sustinand acest lucru. Contributia la protejarea imaginii societatii Reciplia SRL, prin contracararea unor atacuri din presa, reprezinta acte normale pentru asigurarea succesului unui proiect de afaceri.

In consecinta, instanta va retine ca inculpatul Andronic Dan Catalin a desfasurat o activitate legala, de consultanta sporadica in domeniul relatiilor cu publicul, intr-un proiect despre care nu avea cunostinta ca ar fi continut si o infractiune de trafic de influenta. Pentru aceste motive, in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedura penala va dispune achitarea inculpatului Andronic Dan Catalin pentru complicitate la infractiunea de trafic de influenta, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 291 alin. 1 Cod penal. Temeiul achitarii este justificat de faptul ca inculpatul a desfasurat unele activitati in cadrul Reciplia SRL, care constituie, insa, fapte licite”.

