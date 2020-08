„Suntem încă în stare de alertă şi au depus această moţiune de cenzură (…). Criza din sănătate nu s-a rezolvat, şi s-ar putea să avem nevoie şi de alte măsuri în viitor. Criza economică, deşi am evitat-o până acum să fie foarte dureroasă, s-ar putea să mai continue. Nu ştie nimeni ce se întâmplă. În acest moment s-au găsit să arunce ţara în aer. Vă spun că o moţiune de cenzură deja se vede pe pieţele financiare. Dobânzile şi discuţiile pe care le-am avut în ultimele zile nu mai sunt despre pensii şi salarii. Acolo am rezolvat problema ci despre ce se întâmplă cu Guvernul. Investitorii străini se întreabă ce se întâmpla cu datoria dacă un guvern pică. Plătiţi sau nu mai plătiţi dobânzile? Cum finanţaţi restul? În toată Europa suntem singura ţară care are astăzi astfel de probleme. (…) Doar în Romania acest grup, eu am spus şi infracţional, controlează Parlamentul şi face orice pentru a distruge România”, a declarat, marţi seara, Florin Cîţu, la Realitatea Plus.

El a precizat că în aceste condiţii vor urma evaluări ale agenţiilor de rating pentru România, iar discuţiile cu acestea se vor face pe toate scenariile, inclusiv pe acela în care Guvernul Orban va cădea la moţiune, deoarece, dacă se pierde încrederea investitorilor străini, România nu prea mai are de unde să se împrumute.

„Aici cu ratingurile, da, urmează, şi în septembrie mai avem evaluări. Noi am reuşit, ştiţi foarte bine, acum două luni de zile să menţinem ratingul României, chiar înainte de a avea o decizie clară asupra pensiilor şi am convins că nu vom lua o decizie care să destabilizeze. Dar discutăm cu ei. Am discutat şi în această săptămână, cu două dintre agenţiile de rating. Vom discuta săptămâna viitoare cu a treia. Discutăm întotdeauna, suntem foarte transparenţi, le spunem exact care sunt scenariile pe care lucrăm şi le prezint şi scenariile dacă guvernul pică. Toate scenariile sunt prezentate pentru că nu vreau să existe surprize. Acolo avem nevoie de încredere pentru că acest deficit îl finanţăm bineînţeles din împrumuturi din piaţă. La pensii, doar la pensii, pentru că oamenii trebuie să ştie, anul acesta deficitul este de aproape 12 miliarde de lei. Dacă pierzi încrederea investitorilor străini nu prea mai ai de unde să iei şi ajungem la scenariul din 2009 şi 2010 când a venit FMI şi a împrumutat România, dar vin cu nişte condiţii îngrozitoare pentru foarte mulţi dintre românii. (…) Ceea ce a reuşit acest Guvern, să finanţeze un deficit estimat acum la 8,6% din PIB fără nicio intervenţie de la o instituţie internaţională, să facem noi politica noastră, independent de a ne spune ceea ce să facem, este o premieră pentru România în ultimii 30 de ani de zile şi pentru foarte multe ţări din lumea asta”, a explicat şeful MFP.