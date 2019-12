Senatul a intrat deja în magia sărbătorilor de Crăciun. Brazi mulți, colinde, și live și de pe CD-uri, feerie și pesediști fericiți. Nu doar pentru că încă sunt majoritari, dar numai ei au putut fi văzuți la față. Liberalii, sub povara guvernării nu au de ce părea fericiți la muncă, iar useriștii nu au nicio treabă cu Nașterea Domnului.

Președintele Senatului Teodor Meleșcanu, senatorii Robert Cazanciuc, Titus Corlățean și Liviu Pop au fost gazdele colindătorilor. Niște copii cărora puțin le păsa de înalții demnitari, dar vrăjiți de imensitatea clădirii în care se aflau, au colindat cu atâta patimă și talent de parcă gazdele chiar ar fi meritat. Dacă nu erau adulții însoțitori care le tot dădeau directive cât de pioși să fie înaintea fețelor de politicieni, le-ar fi ieșit și mai bine.

După ce corul mare și-a făcut treaba și după ce politicienii și-au făcut tradiționala poză de Facebook, au rămas lângă brad trei copilași, doi băieți și o fată. Păreau trei pitici rătăciți în imensitatea și răceala marmurei albe. Fata și-a prins poala între degete și o frământa ușor zâmbind doar pentru ea. Unul dintre băieți, cel mai înalt, s-a așezat în spatele lor și i-a cuprins protector de umeri.

Când au terminat cu colindatul, politicienii s-au făcut nevăzuți. Li s-a dat câte o plasă de sub brad, apoi așteptau în fața unei mese imense plină cu produse de patiserie. Nu au îndrăznit să pună mâna și au făcut-o mânați de la spate. Ceilalți, mai mari, păreau familiarizați cu viața politică de sărbători și au fost mai dezinvolți.

Ciolacu nu a făcut brad

La Camera Deputaților nu erau nici brazi, nici colindători. De pe un perete, parcă și tabloul lui Dragnea a căzut într-o parte, iar fostul președinte mai că nu-l apostrofa pe succesorul lui.

Ce brazi înalți, ce coruri de colindători erau pe vremea lui! Marcel Ciolacu, căruia pare că privirea-i devine tot mai albastră, are acum pe umeri și povara pesedeului, nu-i mai arde de brazi. Colinde are în fiecare zi, ba de la Cotroceni, ba de la Victoria.

Raluca Turcan, lady in white

În schimb, la liberali Raluca Turcan a luat tot caimacul. De fapt, pare că s-a vârât în caimac cu totul, pentru că purta o ținută all white. Suficient de transparentă încât să se vadă dunga de la tanga. A fost o lady in white, cu tot mai multe manifestări de pițiponceală. Lady in white este și numele unui film american de groază, iar mâna dreaptă a premierului Orban chiar părea descinsă din distribuție. Dacă în urmă cu câțiva ani, Turcan și-a uitat vârsta (evident a pus în minus, nu în plus), ieri a uitat ce s-a discutat la Biroul Executiv. În plus, a scos și o gogonată de s-au cutremarat Brătienii pe pereți. A spus că „sunt aproape 9 miliarde de euro pe an care sunt cheltuite de statul român cu pensiile speciale”.

Oricum, Raluca Turcan este foarte mândră de ce-a ajuns și nu ascunde asta.

